von: if the witches are united am: 06.03.2022 - 23:46

Mobivideo zum 8.März und dem feministischen Streik Raus zum 8.März, Raus zum Streik, Feminismus konsequent leben!

Mobivideo zum 8.März und dem feministischen Streik! Raus zum 8.März, Raus zum Streik, Feminismus konsequent leben! Auch dieses Jahr gehen, rund um den 8.März FLINTA* auf die Straße um für Freiheit und Selbstbestimmung einzustehen. Wir sind viele Wir sind laut Wir nehmen uns was uns gehört Wir sind wütend Wir verteidigen uns Wir sind radikal zärtlich Wir greifen an Wir sind nicht mehr zu ignorieren ... Raus zum 8/12.März keine Ausreden, Feminismus konsequent leben! https://www.youtube.com/watch?v=pCOd1LoJjP4