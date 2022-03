1. - 3. April 2022 Workshop-Wochenende: Kreativ-Protest zum „Tag der Bundeswehr“

Seit 2015 feiert das Militär den „Tag der Bundeswehr“. Dieses Jahr findet die Propaganda-Veranstaltung in Berlin-Wedding in der Julius-Leber-Kaserne statt. Dann wird das ganz große Rad gedreht: Rumklettern in Panzern, Fallschirmjäger*innen-Zielspringen, Parade des Wachregiments, lustiges Hundehetzen mit der Militärpolizei, Hüpfburg und Kinderschminken werden abgerundet mit Marschmusik der Militärkapelle. So versuchen die Militärs mit einem unkritisch-emotionalen Positiverlebnis ihr Mordhandwerk in der Öffentlichkeit als gesellschaftlich „gut“ und „wünschenswert“ darzustellen.

Mehr Infos zum Tag der Bundeswehr:

https://keintagderbundeswehr.dfg-vk.de/

Den Bundis den Tag vermiesen

Doch nicht mit uns. Statt Demos im Polizeispalier weitab des Geschehens wollen wir am 25. Juni mit widerständigen kreativen Kleingruppen-Aktionen unseren Protest gegen den Tag der Bundeswehr in den öffentlichen Raum bringen. Zeigt dem Militär, was ihr von dem Laden haltet.

Weil das gar nicht so einfach ist, werden wir (Antimilitaristische Aktion Berlin, F_AJOC, Linksjugend Fhain und Junepa) von Freitag, den 1. April, bis zum Sonntag, den 3. April, gemeinsam mit euch ein Skillsharing-Wochenende mit vielen Workshops veranstalten.

Skillsharing organisieren

Ein Wochenende vom Freitag, den 1. April, bis zum Sonntag, den 3. April, wollen wir uns im Jugendzentrum Schloss19 in der Schloßstraße in Charlottenburg hierarchiearm und auf Augenhöhe mit euch austauschen. Was macht ihr, was könnt ihr und was für Ideen habt ihr für bunte und wilde Proteste gegen Militär und Herrschaft? Bringt euch ein, beteiligt euch.

Wir haben schon einige Programmpunkte und Aktionsideen, für die wir noch Unterstützung suchen, aber erwartet kein fertiges Mitmachprogramm. Ob es zum Tag der Bundeswehr coole und kreative Proteste oder nur die übliche Friedenserstarrung geben wird, liegt an euch. Wenn ihr noch was anbieten oder einbringen wollt: Gerne. Wir haben extra dafür einen freien Workshopraum und Materialien. Außerdem werden wir das Programm über das Wochenende vor Ort und im Netz laufend aktualisieren, damit eure Ideen darin Platz finden können.

Vorläufiges Programm:

Freitag, 1. April 2022

Fr. 17-18 Auftakt in Turnhalle

Kurzes Hallo, ganz kurze Vorstellung der Gruppen, die mitorganisiert haben und was sie das WE über anbieten, dann Murmelrunde zum Kennenlernen (Warum bin ich hier?) und Aktionsideen schmieden.

Fr. 19-21 Workshops

Hier werden drei Slots angeboten. Voraussichtlich gibt es ein Argumentationstraining, einen Workshop zu intersektionalen Perspektiven auf Militarismus und einen Workshop zu Awareness. Das Programm ist noch in Bearbeitung. Bringt euch gerne bei den Vorbereitungstreffen ein (Schreibt dafür ne Mail an amab@riseup.net).

Samstag, 2. April 2022

Sa. 12-13 Andocking-Auftakt für Neue

Kurzes Hallo, ganz kurze Vorstellung der Gruppen, die mitorganisiert haben und was sie das WE über anbieten, dann Murmelrunde zum Kennenlernen (Warum bin ich hier?) und Aktionsideen schmieden.

Sa. 14-16 Workshops

Nach aktueller Planung wird ein Workshop zu Luftakrobatik angeboten. Hier geht es darum, zusammen geeignete Formen der Bewegung zu finden, um Protest Ausdruck zu verleihen. Dabei soll auch über die Einbeziehung von Materialien (z.B. ein Banner zwischen zwei Luftakrobat*innen) nachgedacht werden. Außerdem soll es zu dieser Zeit einen Workshop dazu geben, wie man eigene Poster in Werbevitrinen hängen kann. Schließlich gibt es hier noch einen freien Raum, in dem ihr eure eigenen Ideen einbringen und gestalten könnt.

Sa. 16.30-18.30 Workshops



Voraussichtlich gibt es in diesem Zeitraum einen Workshop zur Wechselwirkung zwischen Militärs und der Klimakatastrophe. In einem weiteren Workshop sollen Möglichkeiten erarbeitet werden, den Protest in die Kaserne zu bringen. Schließlich gibt es hier noch einen freien Raum, in dem ihr eure eigenen Ideen einbringen und gestalten könnt. Das Programm ist noch in Bearbeitung. Bringt euch gerne bei den Vorbereitungstreffen ein (Schreibt dafür ne Mail an amab@riseup.net).

Sa. 19-21 Workshops

In einem Workshop sollen Ideen für eine bunte Gegenveranstaltung mit Infoständen und Kinderprogramm in der Nähe der Kaserne gesammelt werden. Weiterhin gibt es voraussichtlich einen Kletter-Workshop und wieder den freien Raum, in dem ihr eure eigenen Ideen einbringen und gestalten könnt. Das Programm ist noch in Bearbeitung. Bringt euch gerne bei den Vorbereitungstreffen ein (Schreibt dafür ne Mail an amab@riseup.net).

Sonntag, 3. April 2022

So. 12-13 Auftakt

Kurzes Hallo, ganz kurze Vorstellung der Gruppen, die mitorganisiert haben und was sie das WE über anbieten, dann Murmelrunde zum Kennenlernen (Warum bin ich hier?) und Aktionsideen schmieden.

So. 13-14.30 Workshops

Bisher sind hier eine Fragerunde mit Anwält*innen zu Versammlungsrecht und ein Workshop dazu, wie man den Protest zum Tag der Bundeswehr öffentlichkeitswirksam auf Social Media teilt, geplant. Das Programm ist noch in Bearbeitung. Bringt euch gerne bei den Vorbereitungstreffen ein (Schreibt dafür ne Mail an amab@riseup.net).

So. 15-16.30 Pläne machen

Hier stellen wir uns alle gemeinsam unsere Ideen vor und es gibt nochmal Gelegenheit zum Andocken. Danach gibt es Zeit für Aktions-Kleingruppen, Absprachen darüber, wie es nach dem Wochenende weitergeht, zu tätigen.



So. 17-18.30

Feedback und abschließend gemeinsames Aufräumen.

Wann?

Freitag, 1. April, 17h bis Sonntag, 3. April, 19h

Wo?

Falken-Jugendzentrum „Schloss19“, Schloßstraße 19, 14059 Berlin-Charlottenburg. U2 Sophie-Luise-Platz.

Anmeldung?

Anmeldung bitte an amab@riseup.net. Gerne auch mit Ansage, zu welchen Workshops ihr wollt. Die Anmeldung ist nicht verpflichtend, ihr könnt auch einfach so auftauchen. Aber uns würde es bei der Planung sehr helfen, wenn ihr euch anmeldet und die Anmeldung auch ernst nehmt. Wenn ihr zu den Vorbereitungstreffen kommen wollt, schickt auch einfach eine E-Mail an amab@riseup.net. Wir schicken euch dann Ort und Zeit.

Kosten?

Die Kosten für die Veranstaltung werden hoffentlich durch Anträge und Zuschüsse unserer Organisationen gedeckt. Trotzdem schadet es nicht, wenn ihr eine Spende da lasst.

Bisher mitorganisierende Gruppen:

Antimilitaristische Aktion Berlin (amab),

https://www.amab.blackblogs.org

Feministische Antifaschistische Jugend Organisation Charlottenburg (F_AJOC),

https://fantifacharlottenburg.blackblogs.org/

Jugendnetzwerk für Aktionen (Junepa),

https://junepa.noblogs.org/

linksjugend ['solid] Fhain,

https://www.dielinke-friedrichshain-kreuzberg.de/partei/linksjugend-%CB%88solid/