(A-Radio) B(A)D NEWS – Angry voices from around the world – Episode 53 (02/2022)

Episode Nummer 53 (02/2022) von "B(A)D NEWS - Angry voices from around the world", der englischsprachigen, monatlichen News-Sendung des Internationalen Netwerks anarchistischer und antiautoritärer Radioprojekte, mit kurzen Beiträgen aus aller Welt. Länge: 38:30 min

Inhalt:

1) Crna Luknja von Radio Student in Ljubljana, Slovenien mit einem Auszug aus einem Interview mit einem antirassistischen Aktivisten in Brasilien.

2) Frequenz A aus Leipzig zur Repression gegen eine 14-jährige Anarchisten in Sibirien, die in einem virtuellen Spiel das virtuelle Gebäude des FSB-Geheimdienstes in die Luft jagen wollten.

3) Free Social Radio 1431AM aus Thessaloniki mit einem Update zu den jüngsten Drohungen der Anti-Terror-Polizei gegen eine anarchistische Aktionsgruppe in Thessaloniki.

4) Das Anarchistische Radio Berlin mit der Übersetzung eines Interviews mit einer Pro-Choice-Aktivistin aus Polen über den Tod einer schwangeren Person, die verstarb, als ihr eine Abtreibung verwehrt wurde.

