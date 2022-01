Athen: Erklärung zum Angriff auf Hertz Autovermietung

Er wendet dann eine Doktrin des Schocks an, mit einem Regime des Terrors in den Medien, diesmal unter Verwendung des Virus der äußeren Bedrohung aus den Nachbarländern, der Projektion von "gewalttätigen" Episoden auf dem Universitätscampus, während er gleichzeitig zu den steigenden Preisen, der Verarmung und Intoleranz des größten Teils der Bevölkerung des Landes schweigt. Gleichzeitig werden die widerständigen Teile der Gesellschaft zu Empfängern der Rache des Staates.

Das Ziel der gegenwärtigen ND-Regierung ist es, die Verarmung zu konsolidieren, indem sie das von der Vorgängerregierung geerbte Regime der Sozialdemokratie vollendet. Getreu ihrem historischen Rendezvous mit dem Revanchismus will die griechische Rechte den Kampf gegen die Armut zu Grabe tragen, indem sie die Repression gegen widerständige Teile der Gesellschaft verschärft und versucht, die Erinnerung an den Kampf gegen Staat und Kapital zu delegitimieren.

Die letzte Episode dieses Angriffs, die Verfolgung des Gefährten Haris Mantzouridis, der derzeit in der psychiatrischen Klinik des Korydallos Gefängnisses in Untersuchungshaft sitzt, dauert nun schon mehr als drei Monate an. Das Verfahren stützt sich auf eine Anklageschrift, die neben der klassischen Taktik des "anonymen Anrufs", der ihn als Verdächtigen auswies, durch das letzte Instrument in den Händen der Repression, die "Vermischung von genetischem Material", verstärkt wird und unseren Genossen des Raubes von Geldtransporten im Jahr 2018 und der Brandstiftung an einem Autohaus im Jahr 2009 beschuldigt.

Nachdem der Gefährte im Oktober vor seinem Haus von Zivibullen entführt worden war, wurde er zunächst nach Korydallos gebracht. Dort erlitt er eine erste Panikattacke, bei der er sich am Kopf verletzte und in ein psychiatrisches Krankenhaus in Daphni gebracht wurde. Während seiner Behandlung in Daphni unternahm er zwei Selbstmordversuche, woraufhin die Strafverfolgungsbehörden Vergeltung übten und ihn in sadistischer Weise wegen eines Disziplinarvergehens anklagten, indem sie ihm "falsche Selbstverletzung zum Zwecke der Flucht" vorwarfen. Ihr Ziel ist offensichtlich: die physische und psychische Vernichtung des Gefährten.

Gleichzeitig sendet der Angriff auf Haris Mantzouridis eine Botschaft an die breitere antagonistische Bewegung. Dieser besondere Fall ist Teil eines breiteren Kontextes der verstärkten Verwendung von genetischem Material, um Anschuldigungen gegen die anarchistische Szene zu schmieden. Das ultimative Ziel des Staates ist es, Angst in den Reihen der KämpferInnen zu verbreiten und zu zeigen, dass er jederzeit eine Probe sammeln kann (in Fällen von Anklagen wegen eines Vergehens) um durch die Identifizierung einer Mischung Anklagen zu erheben, Untersuchungshaft zu verhängen und die Kämpfenden physisch und psychisch zu foltern.

Neben dem Angriff auf die kämpfenden Teile der Gesellschaft erleben wir einen allgemeinen Angriff auf die Gebiete, in denen sich diese kollektivieren und ihren Gegenangriff auf die herrschenden Klassen und das Elend, das sie uns aufzwingen wollen, organisieren. In diesem Zusammenhang drangen in den frühen Morgenstunden des 31. Dezember die Bullen, in Begleitung eines Arbeitstrupps, auf Anweisung des Rektorats in die Aristoteles-Universität von Thessaloniki ein und räumten das Squat Biologico, bevor sie es vollständig zerstörten.

12 Tage später drangen Zivis mit weiteren Einheiten erneut in die Aristoteles-Universität von Thessaloniki ein und räumten den neuen besetzten Raum, der zwei Tage zuvor besetzt worden war. Nach der militanten Verteidigung des besetzten Raums verhafteten sie die Menschen, die sich dort aufhielten. Der Staat baut Hand in Hand mit dem Müll der bezahlten Medien ein Narrativ von der Herrschaft der Gesetzlosigkeit und der wahllosen Gewalt in den Universitäten auf und schlägt als Lösung die Räumung von besetzten Räumen, die Einführung von uniformiertem Müll in den Schulen und die Einrichtung von Drehkreuzen an den Eingängen der Universitäten vor.

Was die herrschende Klasse als Gesetzlosigkeit bezeichnet, ist in Wirklichkeit Selbstorganisation und Kampf gegen jede Form von Hierarchie, und was sie als blinde Gewalt bezeichnet, sind Fälle, in denen unterdrückte Subjekte einen Teil der Gewalt, die sie täglich erleiden, an diejenigen zurückgeben, die dafür verantwortlich gemacht werden sollen. Abgesehen von der Umwandlung der Universitäten in Orte der Disziplinierung und der Massenproduktion spezialisierter Arbeitskräfte sowie in ein neues Feld der Rentabilität für das Kapital durch Privatisierungen, Partnerschaften usw. besteht die umfassendere Strategie des Staates darin, die antagonistische Bewegung in den Universitäten auszurotten.

Die Universitäten sind ein wichtiger Teil der Bewegung als Treffpunkt und Ort des politischen Meinungsaustauschs.

Die Bewegung organisiert sich selbst, führt Diskussionen und kollektiviert den Kampf seit Jahren in ihren Hallen. Die Campusse sind Orte, die neben der Selbstorganisation und den besetzten Häusern eine starke Beziehung zu der breiteren antagonistischen Bewegung haben, da sie seit Jahrzehnten ein Boden sind, der eine kollektive Basis und Festung für massive konfrontative Bewegungen ist, die von der sozialen Basis kommen, Bewegungen, die den Menschen Vertrauen und Erfahrung im Kampf gegen die Kräfte der Unterdrückung geben, ein Boden, in dem die Dynamik der Spontaneität und der Unterdrückten auf der Grundlage der Selbstorganisation und der Notwendigkeit der Kollektivierung interagieren. Daher sind sie ein wichtiger Teil unseres Gegenangriffs auf das, was unser Leben zerstört. Ihre Vertreibung aus diesen Gebieten ist gleichbedeutend mit der Enwurzelung, Schwächung und Isolierung der antagonistischen Bewegung.

Zur Umsetzung ihrer repressiven Kampagnen hat die Regierung im vergangenen Jahr die Polizei unterstützt, indem sie ihr neue Streifenwagen und Motorräder, Ausrüstung und Personal zur Verfügung stellte. Gleichzeitig entlässt die Regierung Krankenhauspersonal, verabschiedet arbeitnehmerfeindliche Gesetze und ruiniert das ohnehin schon geschwächte Gesundheitssystem. Sie zögert jedoch nicht, riesige Summen für die "Aufrüstung" der Polizei bereitzustellen, um die Repression zu verstärken. In diesem Zusammenhang unterzeichneten sie mit der privaten Autovermietung "Hertz" eine Vereinbarung über die Anmietung von Luxusautos und Jeeps zugunsten der griechischen Polizei. Durch das Angebot von Fahrzeugen zu einem niedrigeren Preis und zu jeder Zeit geht Hertz (dessen Autos verstreut und unbewacht in verschiedenen Teilen der Metropole stehen und Ziele in Griechenland und im Ausland sind) eine Partnerschaft ein, die den Bullen eine noch größere und bessere Infrastruktur bietet.

In einer Zeit, in der unser Leben wie eine Statistik behandelt wird, die Unterdrückten verarmen und der Angriff auf die Bewegung als Priorität auf die Agenda der Regierung gesetzt wird, sind wir dringender denn je aufgerufen, aktiv zu werden und mit allen Mitteln Widerstand zu leisten. Wir sind aufgerufen, unsere Räume und unsere Strukturen zu verteidigen, Barrikaden gegen die Pläne des Staates und des Kapitals zu errichten und Risse in den bestehenden zu schaffen.

Aus diesem Grund haben wir uns in den frühen Morgenstunden des 13. Januar dazu entschlossen, Brandanschläge auf zwei Autos der Hertz Agentur an der Kreuzung Moni Petraki / Vasilissis Sofias Avenue in Kolonaki zu verüben, um ein Zeichen der Solidarität mit unserem Genossen Haris Mantzouridis und unseren GefährtInnen vom Biologico Squat zu setzen und zu beweisen, dass es in einer Metropole voller Kontrolle möglich ist, sie sogar im Stadtzentrum anzugreifen.

Die gegenwärtige Situation scheint zum einen eine Periode zu sein, in der ein voll bewaffneter Staat seinen rachsüchtigen Gegenangriff gegen die Unterdrückten und die breitere antagonistische Bewegung entfaltet, und zwar in einem historischen Moment, in dem die Menschen der Bewegung möglicherweise nicht über die Strukturen und die Reflexe verfügen, um ihm zu begegnen. Gleichzeitig hat jedoch das kollektive Gedächtnis und die Erfahrung der sozialen Basis deutlich gemacht, dass Notlagen und Krisen eine Normalität sind, durch die Kapitalismus und Staat legitimiert werden und auf denen sie ihre Existenz aufbauen.

In diesem Zusammenhang ist es klar, dass es niemals die idealen Bedingungen für die Unterdrückten geben wird, um ihre Selbstverteidigung und ihren Gegenangriff zu ihren eigenen Bedingungen zu organisieren. Wir sind der Meinung, dass wir als anarchistische Bewegung die Verantwortung haben, aktiv zu sein, Werkzeuge gegen die Pläne der herrschenden Klassen zu suchen und zu schaffen, in den vordersten Reihen des vielfältigen Widerstands mit allen Mitteln präsent zu sein, die Solidarität in allen unterdrückten Teilen der Gesellschaft, die Selbstverteidigung und Selbstorganisation von Menschen der sozialen Basis zu fördern.

DIREKTE BEFREIUNG DES GEFÄHRTEN HARIS MANTZOURIDIS – SOLIDARITÄT MIT ALLEN GEFANGENEN DES SOZIALEN- KLASSENKRIEGES

SOLIDARITÄT MIT DEM GERÄUMTEN BIOLOGICO SQUAT – ALLES GEHÖRT UNS, WEIL ALLES GESTOHLEN IST, KONTINUIERLICHER KAMPF BIS ZUR SOZIALEN REVOLUTION

[ Translators note: original source: https://athens.indymedia.org/post/1616577/ , sorry to darknights but your English translation https://darknights.noblogs.org/post/2022/01/23/athens-greece-responsibility-claim-for-arson-attack-on-hertz-dealership-in-solidarity-with-haris-mantzouridis-steki-biologico/ again is not always close to original, may be because of translation machine.]