Wir bleiben alle! Gentrifickt euch!

Das Kloster in Aachen ist akut räumungsbedroht. Wir rufen auf: Kommt rum, lasst uns diesen Freiraum* gemeinsam verteidigen!

Seit ~4 Monaten ist das Kloster in der Lousbergstraße 14 in Aachen besetzt. Hier ist mittlerweile ein soziokulturelles Zentrum entstanden, aber auch ein Wohnort und Rückzugsraum.

Ein diverses Bündnis verschiedener Aachener Gruppen nutzt die Räumlichkeiten und hat in einer gemeinsamen Absichtserklärung öffentlich die Notwendigkeit des Ortes klargemacht.

Uns ist es allerdings wichtig, nicht nur Freiraum zu schaffen, sondern uns auch politisch klar gegen das System zu stellen, das uns in diese Nische zwingt.

Zentrale Forderungen und Ziele sind:

lebenswerter Wohnraum für Alle, ohne Mieten

nicht-kommerzielle Räume für Kunst und Kultur und gleichberechtigter Zugang für alle Menschen dazu

selbstverwaltete Schutzräume für von Diskriminierung Betroffene

ein hierarchie- und diskriminierungsfreies, selbstbestimmtes und gemeinsam gestaltetes Leben für alle

Gentrification (Stadtumstrukturierung) kreativ bekämpfen!

Seit Kurzem ist das Kloster wieder akut räumungsbedroht. Die Insolvenzverwaltungsfirma, die diesen Ort verkaufen will, hat das aktuelle Bieter*innenverfahren gestoppt, wohl, da die Gebote zu niedrig waren und sieht die Schuld daran bei der Besetzung.

Wir begrüßen das Scheitern des Verfahrens aus einer kapitalismuskritischen Sicht. Für uns ist ganz klar: Was hier entstanden ist, ist mit finanziellen Mitteln nicht messbar.

Vor dem Start eines neuen Verkaufsverfahrens soll unser Kloster jedoch geräumt werden.

Doch wir lassen uns nicht vertreiben. Tag X ist uns noch nicht bekannt, aber könnte jederzeit eintreten.

Wir rufen auf:

Kommt zum Kloster nach Aachen! Wir haben viel Platz und viel Tofu. Helft uns, diesen Freiraum zu verteidigen und/oder zeigt euch gerne in dezentralen Aktionen solidarisch. Lasst uns gemeinsam patriarchale, rassistische und neoliberale Kackscheiße überwinden!

#SquattheWorld

#SquattersUnite

#Klosterbleibt

aachenbesetzten.noblogs.org, auf Twitter und bei Instagram unter @aachen_besetzen.

Kontext

Das Kloster steht bereits seit 2009 leer und wurde mehrfach an Investor*innen verkauft, jedoch nie genutzt. Der letzte Investor ist pleite gegangen und das Gebäude verfällt.

Gleichzeitig haben in den letzten Jahren viele kulturelle und soziale Einrichtungen in Aachen geschlossen. Es gibt nur wenige Orte in der Stadt, an denen es die Möglichkeit gibt, selbstorganisiert und nach den Wünschen und Bedürfnissen der Bewohner*innen der Stadt ein soziales und gemeinschaftliches Leben zu gestalten.

Deshalb wurde das Kloster besetzt. Hier gibt es genügend Raum, um soziale Beratungsstellen, kulturelles Programm, einen Gemeinschaftsgarten und viele weitere Ideen zu realisieren. Außerdem gibt es die Möglichkeit, Wohnraum zu schaffen, welcher in Aachen ebenfalls wie in vielen anderen Städten immer unbezahlbarer wird. Wir wollen einen Teil des Wohnraums explizit ohne cis-Männer gestalten, denn wenn der Ausschluss von cis-Männern in einem Bereich unseres Wohnraums dazu führen kann, dass Leute sich sicherer fühlen, einen Rückzugsort haben an dem sie Energie tanken können und unbeschwert(er) einfach mal rumhängen können, dann ist dieser Ausschluss etwas, das wir mehr als vertretbar finden. Es geht uns bei dieser Besetzung darum, Raum für Menschen zu schaffen, die ihn brauchen. FLINTA Personen brauchen Raum. Alle Menschen, die das nicht akzeptieren können, haben auch nichts in unserem Haus zu suchen!