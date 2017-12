Lüneburg: Demo zum Internationalen Tag der Migrant*innen

Die Athener Initiative Refugee Accommodation Space City Plaza hatte zu internationalen Protesten aufgerufen. In Lüneburg zeigte ein Zusammenschluss aus lokalen Initiativen, wie dem Welcome and Learning Center, der Gruppe Bleibeoption, der No Border Academy und dem Justice Equality Movement (JEM) und vielen mehr, ihre Solidarität.

„We cannot be a silent witness to modern-day slavery [...] in the name of managing migration and preventing desperate and traumatised people from reaching Europe’s shores”. (City Plaza)

Die Demo war kraftvoll, laut und bunt und erregte viel Aufmerksamkeit in der weihnachtlich gestimmten Innenstadt, so zum Beispiel auf dem Lüneburger Weihnachtsmarkt.

Menschen unterschiedlichster Herkunft forderten das Ende der Finanzierung von Sklaverei und Folter durch die EU, sichere Einwanderungswege und ein generelles Abschiebeverbot.

Mustafa, Teilnehmer der Demonstration kommentierte: „I have many friends in Libya. I sent them pictures from our demonstration. They were happy and felt empowered by our support.”

https://www.facebook.com/events/179680019437938/

http://www.willkommensinitiative.de/welcome-and-learning-center.html

http://noborderacademy.org/