25. Nov 2021 – Demo in Marzahn – International Day for the Elimination of Violence against Women*

Internationaler Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen*

Demo am 25.11.2021 um 18 Uhr

vor dem Eastgate-Center (S-Bahnhof Marzahn)

Anreise aus der Innenstadt:

Treff: 17.20 Uhr, S-Bhf Ostkreuz | Abfahrt: 17:44 Uhr (Bahnsteig S7)

International Day for the Elimination of Violence against Women*

Demo on November 25th, 2021 at 6 p.m.

In front of Eastgate-Center (S-Bahn station Marzahn)

Arrival from the city center:

Meeting: 5:20 p.m., S-Bahn station Ostkreuz | departure: 5:44 p.m. (Platform S7)

read/lest:

“Why we are marching in Marzahn-Hellersdorf this time”

“Warum wir diesmal in Marzahn-Hellersdorf laufen”

more langues:

below / unten: deutsch, english, french, portuguese, turkish, vietnamese

and in the attachments / im Anhang: farsi, Korean, arabic

organized by/ organisiert von:

Alliance internationalist feminists*_Berlin

------- CALL IN GERMAN -------

Aufruf zur revolutionären Demo vom 25. November, dem Internationalen Tag zur Beseitigung der Gewalt gegen Frauen*

Am 25. November vor über 50 Jahren wurden die drei Mirabal-Schwestern durch das diktatorische und von den USA gestützte Regime der Dominikanischen Republik ermordet. Sie wurden getötet, weil sie Widerstand leisteten und für Gerechtigkeit kämpften; weil sie imperialistische Agenden, die auch heute noch die Welt beherrschen, ablehnten. Diese Agenden sind Krieg, Kolonisierung und Kapitalismus; umgesetzt werden sie durch Embargo-Politik, Unterstützung von Diktatoren, Grenzregimen, Abschiebepolitik und Extraktivismus, was Ressourcen von Land und Leuten raubt und Umsiedlungen und Besatzung aufzwingt.

Weiße Vorherrschaft und Imperialismus zerstören das Leben von Menschen, indem sie im Namen von Menschenrechten Krieg, Besatzung und Lager, Gefängnisse und blutige Grenzen legitimieren.

Es gibt sie, und es gibt uns. Sie exportieren Waffen, finanzieren Kriege und Blutvergießen. Sie schaffen Krisen und werden dadurch reich. Sie wollen uns glauben machen, dass sie uns zu unserem eigenen Nutzen töten und ausbeuten. Aber lasst es uns offenlegen und beim Namen nennen:

Die Bomben, die die saudische Armee auf den Jemen abwirft, werden in den USA und im Vereinigten Königreich hergestellt.

Die sogenannten türkischen Panzer in Afrin wurden in Deutschland angefertigt.

Die Bomben der israelischen Kampfflugzeuge auf Gaza werden von den USA und der EU finanziert.

Das Blut in den Straßen von Kabul und Kandhar ist EU-finanziert.

Die Spionage-Technologie, die die Zivilgesellschaft und die Opposition in Bahrain, Mexiko, Brasilien und Bangladesch bespitzelt, wurde in Israel angefertigt.

Die Gefängnisse in Libyen und die brutalen Pushbacks von Geflüchteten an den EU-Außengrenzen werden von der EU finanziert.

Wir, das Bündnis internationalistischer Feministinnen* Berlin, glauben, dass Selbstorganisierung und Selbstverteidigung unsere Stärke im Kampf gegen Imperialismus, Faschismus, Kapitalismus, Patriarchat und weiße Vorherrschaft ist. Nur ein internationalistischer Kampf wird den kolonialen Grenzen und der imperialistischen Agenda ein ENDE setzen. Unser Kampf ist schon immer da gewesen und verbindet uns auf der ganzen Welt. Wir stehen Hand in Hand, Schulter an Schulter zusammen. Denn der Kampf jeder Schwester* ist der Kampf aller Schwestern*. Heute wollen wir allen Frauen*, insbesondere Trans*Frauen, Frauen* der Arbeiter*innenklasse, Frauen* mit Behinderung, geflüchteten Frauen*, Schwarzen Frauen*, Indigenen Frauen* und Frauen* of Colour, die den Kampf immer an vorderster Stelle angeführt haben, Respekt zollen.

Lasst uns unsere Entschlossenheit, Autonomie und unseren Widerstand über Grenzen hinweg zeigen.

+ Cis-Männer sind nicht eingeladen, ihnen wird geraten, eine andere Aktion zu planen, um Gewalt gegen Frauen* zu stoppen.

++ Bringt eure Slogans und Schilder mit!

------- CALL IN ENGLISH -------

Call for the revolutionary 25th November

Demo for International Day of the Elimination of Violence against Women*

Over 50 years ago on the 25. November the three Mirabal Sisters were executed by the US-backed dictatorship of the Dominican Republic. They were killed because they were resisting and fighting for justice, because they said no to an imperialist agenda which still rules the world today.

These agendas are war, colonization, capitalism carried out through embargo policies, supporting dictators, border regimes, deportation policies, extractivism, which robs the resources of the land and the people, forcing Re-settlements and imposing occupation.

White supremacist Imperialism is destroying lives in the name of human rights with legitimizing war and occupations and detention centers and bloody borders.

There is them, and there is us. They export arms, fund wars, and bloodshed. They create crises and get rich from them. They want us to believe that they kill and exploit us to save us.

But let's call it out:

The bombs dropped by the Saudi army on Yemen are made in US/UK.

The so-called Turkish tanks in Afrin, are German manufactured.

The Bombs of Israeli fighters on Gaza are US/EU funded.

The blood in Kabul and Kandhar’s street is EU-funded.

The Spy-Tech that targets civil society and opposition in Bahrain, Mexico, Brazil and Bangladesh was made in Israel.

The Prisons in Libya and brutal Push-Backs of Refugees in EU external Borders are EU funded.

We, the Alliance of internationalist Feminists believe Self-organization and self-defense is our strength in fighting against Imperialism, fascism, capitalism, patriarchy and white supremacy. Just an internationalist resistance will put an END to colonial Borders and imperialist Agenda. Our struggle has been here all along and is connecting us around the whole world. We stand hand in hand, shoulder to shoulder together. Because the fight of each Sister is the fight of all Sisters. Today we honored all women* especially trans*women, working class women*, disabled women*, refugee women*, Black women*, Indigenous women* and women* of Colour who have always been in front leading the fight.

Let us show our determination, autonomy and resistance beyond borders.

+Cis men are not invited, they are advised to take another action to stop violence against women*.

++Bring your slogans and signs!

------- CALL IN FRENCH -------

Appel à la manifestation révolutionnaire du 25 novembre

MANIFESTATION pour la journée internationale pour l'élimination de la violence contre les femmes*

Il y a plus de 50 ans, le 25. novembre, les trois sœurs Mirabal ont été

exécutées par la dictature de la République dominicaine soutenue par les États-Unis. Elles

ont été tuées parce qu'elles résistaient et se battaient pour la justice,

parce qu'elles ont dit non à des politiques impérialistes qui gouvernent encore le

monde aujourd'hui.

Ces politiques sont la guerre, la colonisation et le capitalisme mené à travers

des politiques d'embargo, le soutien aux dictateurs, les régimes frontaliers, les politiques de déportation, l'extractivisme, qui vole les ressources de la terre et des

peuple, en forçant les déplacement et en imposant l'occupation.

L'impérialisme suprématiste blanc détruit des vies au nom des droits humains en légitimant la guerre, les occupations, les centres de détention et les frontières sanglantes.

Il y a eux, et il y a nous. Ils exportent des armes, financent des guerres et

les effusions de sang. Ils créent des crises et s'enrichissent grâce à elles. Ils veulent nous faire

croire qu'ils nous tuent et nous exploitent pour nous sauver.

Mais dénonçons-les :

Les bombes lancées par l'armée saoudienne sur le Yémen sont fabriquées aux États-Unis et au Royaume-Uni.

Les soi-disant chars turcs à Afrin, sont fabriqués en Allemagne.

Les bombes des combattants israéliens sur Gaza sont financées par les États-Unis et l'Union européenne.

Le sang dans les rues de Kaboul et de Kandhar est financé par l'Union européenne.

La technologie d'espionnage qui cible la société civile et l'opposition au Bahreïn,

au Mexique, au Brésil et au Bangladesh ont été fabriquées en Israël.

Les prisons en Libye et les refoulements brutaux des réfugiés aux frontières extérieures de l‘Union européenne sont financés par l'Union européenne.

Nous, l'Alliance des féministes internationalistes, sommes convaincues que l'auto-organisation

et l'auto-défense sont notre force dans la lutte contre l'impérialisme,

le fascisme, le capitalisme, le patriarcat et la suprématie blanche. Seule une

résistance internationaliste mettra fin aux frontières coloniales et au politiques impérialistes. Notre lutte est présente depuis toujours et nous connecte dans le monde entier. Nous sommes ensemble, main dans la main, épaule contre épaule. Parce que le combat de chaque Sœur est le combat de toutes les Sœurs. Aujourd'hui, nous honoront toutes les femmes*, en particulier les femmes trans*, les femmes* de la classe ouvrière, les femmes* handicapées, les femmes* réfugiées, les femmes* noires, les femmes* indigènes et les femmes* de couleur qui ont toujours été devant, menant le

combat.

Montrons notre détermination, notre autonomie et notre résistance au-delà des frontières.

+ manifestation non mixte, les hommes cis sont invités à entreprendre d'autres actions pour mettre fin à la violence contre les femmes*.

++ amenez vos slogans, affiches et bannières !!

------- CALL IN PORTUGUESE -------

Chamada para o revolucionário 25 de novembro

Protesto no Dia Internacional da Eliminação da Violência contra as Mulheres *

Há mais de 50 anos, no dia 25 de novembro, as três Irmãs Mirabal foram executadas pela ditadura da República Dominicana apoiada pelos EUA. Elas foram mortas porque estavam resistindo e lutando por justiça, porque elas disseram não a uma agenda imperialista que governa o mundo até hoje.

Essa agenda é de guerra, colonização, capitalismo e realizada através de políticas de embargo, apoio a ditadores, regimes de fronteira, deportações políticas, extrativismo, que rouba os recursos da terra e da

pessoas, forçando reassentamentos e impondo ocupações.

O imperialismo da supremacia branca está destruindo vidas em nome dos direitos humanos com a legitimação de guerra, ocupações, centros de detenção e fronteiras sangrentas.

Existem eles e nós. Eles exportam armas, financiam guerras e derramamento de sangue. Eles criam crises e se enriquecem com elas. Eles querem que nós acreditemos que eles nos matam e nos exploram para nos salvar. Mas vamos dizer:

As bombas lançadas pelo exército saudita no Iêmen são feitas nos EUA / Reino Unido.

Os chamados tanques turcos em Afrin, são fabricados na Alemanha.

As Bombas de combatentes israelenses em Gaza são financiadas pelos EUA / UE.

O sangue nas ruas de Cabul e Kandhar é financiado pela UE.

O Spy-Tech que visa a sociedade civil e a oposição no Bahrein, México, Brasil e Bangladesh foi criado em Israel.

As prisões na Líbia e as violentas resistências aos refugiados no exterior da UE

As fronteiras são financiadas pela UE.

Nós, a Aliança de Feministas Internacionalistas, acreditamos que a auto-organização e a autodefesa é a nossa força na luta contra o imperialismo, fascismo, capitalismo, patriarcado e supremacia branca. Apenas uma resistência internacionalista colocará um FIM nas fronteiras coloniais e na agenda imperialista. Nossa luta tem estado aqui o tempo todo e tem nos conectando com o mundo inteiro. Estamos de mãos dadas, ombro a ombro, juntas. Porque a luta de cada irmã é a luta de todas as Irmãs. Hoje homenageamos todas as mulheres especialmente as mulheres trans, mulheres da classe trabalhadora, mulheres com deficiência, mulheres refugiadas, mulheres negras, mulheres indígenas e mulheres de cor que sempre estiveram na frente liderando nossa luta.

Vamos mostrar nossa determinação, autonomia e resistência além fronteiras.

+ Homens Cis não são convidados, eles são aconselhados a tomar outra ação para

acabar com a violência contra as mulheres*.

++ Traga seus slogans e sinais!

------- CALL IN TURKISH -------

Devrimci 25 Kasım'a Çağrı Uluslararası Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü için Eylem*

50 yılı aşkın bir süre önce 25 Kasım'da üç Mirabal Kızkardeş, Dominik Cumhuriyeti'nin ABD destekli diktatörlüğü tarafından idam edildi. Direndikleri ve adalet için savaştıkları için, bugün hala dünyayı yöneten emperyalist bir gündeme hayır dedikleri için öldürüldüler. Bu gündemler, savaş, sömürgeleştirme, ambargo politikalarıyla yürütülen kapitalizm, diktatörleri destekleme, sınır rejimleri, sınır dışı etme politikaları, toprağın ve halkın kaynaklarını çalan, yeniden yerleşime zorlayan ve işgali dayatan sömürüdür. Beyaz üstünlükçü emperyalizm, savaşı ve işgalleri meşrulaştırarak, gözaltı merkezleri ve kanlı sınırlarla insan hakları adına hayatları yok ediyor.

Onlar var, biz varız. Silah ihraç ediyorlar, savaşları finanse ediyorlar ve kan döküyorlar. Krizler yaratıp ve bu şekilde zengin oluyorlar. Bizi kurtarmak için öldürdüklerine ve sömürdüklerine inanmamızı istiyorlar. Ama haykırıyoruz ki : Suudi ordusunun Yemen'e attığı bombalar ABD/İngiltere'de yapılıyor. Afrin'deki sözde Türk tankları Alman üretimi. İsrailli savaşçıların Gazze'ye attığı bombalar ABD/AB tarafından finanse ediliyor. Kabil ve Kandhar caddesindeki kan AB tarafından finanse ediliyor. Bahreyn, Meksika, Brezilya ve Bangladeş'te sivil toplumu ve muhalefeti hedef alan Spy-Tech İsrail'de yapıldı. Libya'daki Hapishaneler ve AB'nin Dış Sınırlarındaki Mültecilerin acımasız Geri itişleri AB tarafından finanse edilmektedir.

Biz, Enternasyonalist Feministler İttifakı olarak, Öz-örgütlenme ve öz savunma ile emperyalizme, faşizme, kapitalizme, ataerkilliğe ve beyaz üstünlüğüne karşı mücadelede gücümüz olduğuna inanıyoruz. Sadece enternasyonalist bir direniş, sömürgeci Sınırlara ve emperyalist Gündeme son verebilir. Mücadelemiz başından beri buradaydı ve bizi tüm dünyada birbirine bağlıyor. El ele, omuz omuza birlikte duruyoruz. Çünkü her Kız Kardeşin kavgası, tüm Kız Kardeşlerin kavgasıdır. Bugün başta trans*kadınlar, işçi sınıfı kadınları*, engelli kadınları*, mülteci kadınları*, Siyah kadınları*, Yerli kadınları* ve her zaman mücadeleye öncülük eden Renkli kadınları* başta olmak üzere tüm Kadınları* onurlandırıyoruz.

Kararlılığımızı, özerkliğimizi ve direnişimizi sınırların ötesinde gösterelim.

+Cis erkekler davetli değildir, kadına yönelik şiddeti durdurmak için başka bir önlem almaları tavsiye edilir*. ++Sloganlarınızı ve pankartlarınızı getirin!

------- CALL IN VIETNAMESE -------

Lời kêu gọi cho biểu tình cách mạng

cho Ngày Quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ

vào ngày 25 tháng 11 năm 2021

Hơn 50 năm trước vào ngày 25 tháng 11, ba chị em Mirabal bị hành quyết bởi chế độ độc tài do Hoa Kỳ hậu thuẫn của Cộng hòa Dominica. Họ bị giết chết vì họ chống lại và đấu tranh cho công lý, bởi vì họ không chấp nhận một chương trình nghị sự dưới chủ nghĩa đế quốc, một chương trình vẫn đang thống trị thế giới hôm nay.

Những chương trình nghị sự này là chiến tranh, chủ trương thuộc địa hóa, chủ nghĩa tư bản được thực hiện thông qua các chính sách cấm vận, trong việc hỗ trợ các nhà độc tài, chế độ biên giới, chính sách trục xuất, buộc các khu định cư, áp đặt chiếm đóng, và chủ nghĩa khai thác bóc lột, cướp đi tài nguyên đất đai và con người.

Chủ nghĩa người da trắng và chủ nghĩa đế quốc thượng đẳng đang hủy hoại cuộc sống nhân danh nhân quyền với chiến tranh và chiếm đóng, và với các trại tù giam giữ và biên giới đẫm máu.

Có họ, và có chúng ta. Họ xuất khẩu vũ khí, tài trợ cho chiến tranh và đổ máu. Họ tạo ra khủng hoảng và làm giàu từ chúng. Họ muốn chúng ta tin rằng họ giết và bóc lột chúng ta để cứu chúng ta.

Nhưng chúng ta hãy nói ra cho rõ:



Những quả bom quân đội Ả Rập Saudi dùng để bom Yemen được sản xuất tại Mỹ / Anh.

Những xe tăng ở Afrin mà họ kêu là của Thổ Nhĩ Kỳ, được sản xuất bởi Đức.

Những bom của các chiến binh Israel ở Gaza đã được Mỹ/EU tài trợ.

Máu trên đường phố Kabul và Kandhar là do EU tài trợ.

Các Spy-Tech đang dùng để nhắm vào xã hội dân sự và phe đối lập ở Bahrain, Mexico, Brazil và Bangladesh được sản xuất tại Israel.

Các nhà tù ở Libya và sự đẩy lùi tàn bạo của người tị nạn ở biên giới EU được EU tài trợ.

Chúng tôi, liên minh của các nhà nữ quyền quốc tế, tin rằng tự tổ chức và tự vệ là sức mạnh của chúng tôi trong cuộc chiến chống chủ nghĩa đế quốc, chủ nghĩa phát xít, chủ nghĩa tư bản, chế độ phụ hệ và quyền tối cao của người da trắng. Chỉ có chống cự quốc tế sẽ đặt dấu chấm hết cho biên giới thuộc địa và chủ trương chính sách của chủ nghĩa đế quốc.

Cuộc đấu tranh của chúng ta ở đây đã có từ lâu và kết nối chúng ta trên toàn thế giới. Chúng ta nắm tay nhau và cùng nhau kề vai sát cánh. Vì các cuộc đấu tranh của mỗi chị em là cuộc đấu tranh của tất cả các chị em mình.

Hôm nay chúng ta tôn vinh tất cả phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ chuyển giới, phụ nữ thuộc tầng lớp lao động, phụ nữ có khuyết tật, phụ nữ tị nạn, phụ nữ Da Đen, phụ nữ bản địa và phụ nữ da màu đã luôn ở phía trước dẫn đầu cuộc chiến.

Chúng ta hãy thể hiện quyết tâm và quyền tự chủ của mình để vượt qua biên giới.

++Đàn ông không được mời, họ nên thực hiện một hành động khác để ngăn chặn bạo lực đối với phụ nữ.

+ Mang theo khẩu hiệu và biểu hiệu của bạn!