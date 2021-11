Farbe gegen Thales Defence

Diesen Donnerstag muss Genossin Andi (Rev. Aufbau Schweiz / Rote Hilfe International) vor das Bundesstrafgericht in Bellinzona. Angeklagt wird sie einerseits wegen Demonstrationen während der ersten Covid-Phase im Frühling 2020 (mehr Informationen dazu im Schreiben zum Angriff gegen die kantonale Sicherheitsdirektion in Zürich: https://barrikade.info/article/4838). Andererseits dreht sich die Anklage um einen Angriff gegen das türkische Konsulat in Zürich in 2017. Die Aktion richtete sich gegen das faschistische AKP-MHP-Regime in der Türkei und in Solidarität mit der kurdischen Bewegung und der Rojava-Revolution.

Fassbare Solidarität mit Angeklagten und/oder Gefangenen heisst für uns, den Kampf der Betroffenen weiter zu führen. Deshalb haben wir in einer Aktion den französischen Rüstungskonzern Thales, welcher unter anderem Bestandteile für die von der türkischen Armee eingesetzten Panzer Typ Leopard und 3D Radar Systeme produziert, angegriffen. Die Zusammenarbeit von Thales mit dem türkischen Staat reicht bis zu den frühen 2000 Jahren zurück und steht für ein Beispiel, wie das europäische Kapital vom Krieg gegen die Revolution in Rojava, die kurdische Guerilla in den Bergen und die zivile Bevölkerung in den Städten profitiert.

So wie wir Andi nicht allein dem repressiven Angriff gegenüber stehen lassen, so steht auch die revolutionäre Bewegung in der Türkei und Kurdistan, die Völker Rojavas nicht alleine in ihrem Kampf gegen den türkischen Faschismus: Gemäss der Parole Schulter an Schulter zeigen wir in der Schweiz unsere Solidarität mit dem antifaschistischen Kampf gegen die AKP-MHP-Regierung und mit dem revolutionären Projekt in Rojava. Deshalb greifen wir Thales Defense hier an, weil auch von hier der Krieg unterstützt und finanziert wird.

Für eine internationalistische und revolutionäre Bewegung hier und weltweit.

Solidarität mit Andi!

Jin Jiyan Azadi!