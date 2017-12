Ticker zu den Riots in Griechenland und den Protesten in der BRD

Nachdem es bereits am 4.12. am Ausbildungs-Ministerium geknallt hatte - Schüler*innen fordern Heizungen für Schulen und wundern sich, warum Reeder von Diesel-Steuern befreit sind, Schulen aber nicht - und gestern Gewerkschaftler*innen das Arbeitsministerium stürmten, und versuchten Bullen-Reisebusse umzukippeen, weil die "linken" SYRIZA-Marionetten der Troika - und in ihrem Auftrag - das Streikrecht quasi abschaffen, kam es bereits heute Mittag zu Zusammenstößen bei den Demo der Schüler*innen in Athen, gefolgt von Molotofs in Thessaloniki und jetzt auch in Athen-Exarchia.

Weitere Demos laufen in anderen griechischen Städten wie Patras, Volos, Ioannina und auf Kreta.

Am Wochenende führt auch Angela Erdogans Staatsbesuch in Athen zu Nachrichten und kommende Woche ist ein Generalstreik angekündigt.

Live Blogging auf ENOUGH IS ENOUGH:

https://enoughisenough14.org/2017/12/06/blackd17-live-blog-protests-to-c...