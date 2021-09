Tag X Demonstration für die Køpi Wagenplatz*

Die Køpi ist ein Knotenpunkt der antagonistischen Gegenkultur und hat im Laufe der letzten Jahre zahlreiche Veranstaltungen organisiert, welche die radikale Bewegung immer wieder zusammengebracht und zusammengehalten haben. Der Ruf und die Bedeutung der Køpi gehen weit über die Stadt hinaus, mit vielen Beziehungen und Freundschaften zu Menschen, die auf der ganzen Welt verteilt sind und mit dem Projekt verbunden sind.

Die Køpi war und ist lange Zeit und schon öfter bedroht, hat es aber auch immer wieder geschafft, gemeinsam mit solidarischen Unterstützer*innen, den Investor*innen, Politiker*innen und Medien eines klar zu machen: Køpi bleibt Risikokapital! Doch dieses Mal wird der Angriff auf die Køpi mit der Drohung, die Køpi Wagenburg zu räumen, konkretisiert. Seit dem 10. Juni erlaubt ein Gerichtsbeschluss den Eigentümern, das Areal zu räumen und somit Dutzende von Menschen auf die Straße zu werfen, ihre Infrastruktur, ihre Häuser, ihre kollektive und somit ihre gesamte selbstorganisierte Lebensweise zu zerstören.

Die politischen Parteien, die Immobiliengesellschaften, die Baufirmen, die Gerichte, all diese öffentlichen und privaten Körperschaften und Institutionen haben nur ein Ziel: Sie wollen so viel Geld und Macht wie nur möglich anhäufen. Egal was das für Konsequenzen zur Folge hat. Wir wissen, dass wir nicht die Einzigen sind, die sich Gehör verschaffen wollen.

Wir wissen auch, dass viele Menschen es satt haben, exorbitante Mieten zu zahlen, zu sehen und vor allem auch zu spüren wie die Lebenshaltungskosten immer weiter steigen und sich (viele) zunehmend im Griff einer Politik gefangen fühlen, die uns mehr und mehr ausbeutet.

Aus diesen Gründen rufen wir zu einer Demonstration am Tag der Räumung, am Freitag den 15.10 um 20.00 Uhr in Kreuzberg, auf dem Zickenplatz (U-Bahn Schönleinstrasse) auf, um gegen die Räumung des Köpiplatzes, gegen Bullen und Unterdrückung zu demonstrieren! In einer Gegend, die für Zusammenstöße mit der Polizei bekannt ist, aber auch für viele Hausprojekte und eine solidarische Nachbar*innenschaft, ist es unser Ziel, Kreuzberg wieder zu unserem zu machen! An einem solchen Tag wollen wir unsere bereits gemachten kollektiven Erfahrungeneiner offensiven Protestform, wie wir sie z.B. schon bei der 1. August-Demo in Neukölln, oder bei der Tag x Demo von Liebig34 in Mitte gemacht haben, ausbauen! Unsere Entschlossenheit soll den gemeinsamen Kampf weiter voran treiben und unsere Wut soll in jeder Möglichkeit zum Ausdruck gebracht werden! In dieser Gegend waren die letzten Jahre Kämpfe gegen Bullen und Gentrifizierung alltäglich! Lasst uns nun die Räumung des Köpiplatzes zu einem politischen Desaster für Politiker*innen, Bullen und Investor*innen machen.

Wir rufen alle unsere GenossInnen und FreundInnen, alle NachbarInnen des Köpiplatzes, alle KreuzbergerInnen auf, an dieser Demo teilzunehmen, sich mit uns gemeinsam dem Kampf gegen die Gentrifizierung zu stellen, sich zu solidarisieren und nicht zu vergessen, ihre Haustür offen zu lassen für Menschen, die sich zurückziehen müssen! Kreuzberg war mal ein rebellischer Kiez, lasst uns beweisen, dass sich zumindest daran nichts geändert hat!

Für den Köpiplatz, für Kreuzberg, für unsere Kieze und unsere Freunde, für uns!

*english*

Day X demonstration for Køpi Wagenplatz

Once again in the last few months we have received another blow to our liberated spaces in the city: the announced eviction title of the Køpi Wagenburg on the 15th of October.

Køpi is a center-point of the antagonistic counter-culture of the city, and has hosted over the years multiple events, that brought together the radical movement. The reputation of Køpi goes well beyond the city, with many bonds with people all over the world, who are connected with the project.

Køpi has been under threat for long periods and for numerous times, but always, together with solidarians has managed to make clear to investors, politicians and media one thing: Køpi bleibt Risikokapital! This time, the attack against Køpi is materialized with the threat to evict Køpi Wagenburg. Since the 10th of June the court decision allows the ownership to evict the area, and throw dozens of people in the streets, destroy their infrastructure, their homes and their collective, self-organized way of living.

The political parties, real estate companies, construction companies, courts, all these public and private bodies and institutions are dedicated to one goal: making as much money and power as possible and distributing this only among themselves.

We know that we are not the only ones who want to make ourselves heard, we know that many people are fed up with paying exorbitant rents, seeing the cost of living increase, feeling increasingly trapped in the grip of a policy that takes more and more from us.

For these reasons we call to a demonstration on the day of the eviction, Friday the 15.10 at 20.00 at Kreuzberg, Zickenplatz (U-bahn Schonleinstrasse) to demonstrate against the eviction of Kopiplatz, against cops and oppression! In an area known for the clashes with police, multiple house projects and friendly houses our goal is to make Kreuzberg our's again! During such days our already offensive collective experiences, such as the 1st of august demo in Neukolln, the tag x demo of Liebig34 at Mitte etc should be developed, our determination should bring the struggle one step forward and our anger should be expressed in every possibility! In this area the last years fights against the cops and gentrification was a daily struggle! Let's make the eviction of Kopiplatz a political disaster for politicians, cops, investors.

We call all our comrades and friends, all the neighbors of kopiplatz, all the people of Kreuzberg to participate in this demo, to be in solidarity with the fight against gentrification and to do not forget to leave their house's door open for people who need to retreat! Kreuzberg used to be a rebelious neighborhood, let's prove that nothing has changed!

For Kopiplatz, for Kreuzberg, for our neighborhoods and our friends, for us!