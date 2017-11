(A-Radio) B(A)D NEWS – Angry voices from around the world – Episode 6 (11/2017)

Alle Downloads und Links findet ihr auf dem Blog des Anarchistischen Radios Berlin.

+++++++++ English below +++++++++++

Episode Nummer 6 (11/2017) von "B(A)D NEWS - Angry voices from around the world", der englischsprachigen, monatlichen News-Sendung des Internationalen Netwerks anarchistischer und antiautoritärer Radioprojekte, mit kurzen Beiträgen aus aller Welt. Länge: 54 min

Inhalt:

* Infolora, Zürich: Kampf gegen die Erweiterung des Abschiebegefängnisses Bässlergut in Basel

* Radiozones Of Subversive Expressions/98FM, Athens: Angriffe auf Politiker*innen, rassistische Angriffe auf Geflüchtete, Refugee-Organisierung in Lesbos

* Radio Fragmata, Athens: zwei politische Gefangene

* 1431 am, Thessaloniki: Arbeitskämpfe

* Dissident Island, London: Waffenhandel und der allgemein Rechtskontext in GB

* A-Radio Berlin: der Mord an Santiago Maldonado in Argentinien

* Radio Kurruf, Chile: Prozesse gegen den Kampf der Mapuche

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++

This is episode number 6 (11/2017) of "B(A)D NEWS - Angry voices from around the world", a monthly news program from the international network of anarchist and antiauthoritarian radios, consisting of short news segments from different parts of the world. Length: 54 min

Content:

* Infolora, Zürich: Struggle against the expansion of the deportation prison Bässlergut, in Basel

* Radiozones Of Subversive Expressions/98FM, Athens: Attacks on politicians in Greece, attacks by racists on refugees, refugee organizing in Lesvos and more

* Radio Fragmata, Athens: Two Political Prisoners

* 1431 am, Thessaloniki: Workers issues

* Dissident Island, London: Arms trade campaigners and the general legal context in the UK

* A-Radio Berlin: the murder of Santiago Maldonado in Argentina

* Radio Kurruf, Chile: Trials against the Mapuche struggle

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Unsere englischsprachigen Beiträge findet ihr hier.

All unsere monatlichen Podcasts auf einem Blick findet ihr übrigens hier. Den letzten Monatsrückblick zum Monat Oktober hier.

Neben dem Podcast haben wir vor Kurzem auch andere Beiträge veröffentlicht:

* Eine Audiodokumentation: Mobiveranstaltung zur Kampagne "Make Amazon Pay"

* Ein Interview und eine Collage zu den Libertären Tagen 2017 in Dresden

* Ein Kommentar zu linksunten indymedia, dem Rechtsruck und der Extremismustheorie

* Ein Interview mit einer Person vom „What the fuck?!“-Bündnis über den bevorstehenden Fundimarsch am 16. September

* Ein Interview mit Aktivist*innen aus der Waldbesetzung im Hambacher Forst

* Ein Beitrag zum Verbot von linksunten indymedia und einer Solidaritätsdemo in Berlin

* Eine Sondersendung zum Galaabend der RotzfrechenAsphaltKultur (RAK) in Cottbus

* Eine Audiodokumentation der von Ende Gelände organisierten Veranstaltung „Rojava - eine ökologische Revolution?“ in Berlin

* Vier Audiokurzberichte während der Räumung des Kiezladens Friedel54 in Berlin-Neukölln

Viel Spaß!

Euer A-Radio Berlin

ps.: Ihr findet uns jetzt übrigens auch bei Twitter, wo ihr uns fleißig folgen könnt :-) (@aradio_berlin)

ps2.: Wenn ihr immer informiert werden wollt, wenn unsere neuen Beiträge erscheinen, könnt ihr gerne unseren RSS-Feed hier abonnieren. Unseren Podcast-Feed findet ihr hier.

ps3.: Für unsere internationale Arbeit suchen wir weiterhin Menschen, die für (ehrenamtliche) Transkriptionen in den Sprachen Englisch, Deutsch und Spanisch oder für Übersetzungen zwischen diesen Sprachen zur Verfügung stehen. Meldet euch bitte unter aradio-berlin(at)riseup(punkt)net.