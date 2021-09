Autonomes Blättchen Nr 46 erscheinen

Editorial

Ein Brief von Boris aus dem Gefängnis

Boris im Krankenhaus

Verhindern wir das 5G-Netzwerk

»Mir lebn ejbig – wir leben trotzdem.«

War starts here

Pink-Washing als Standortfaktor der EU

Zwanzig notwendige Anmerkungen zu den gegenwärtigen Konfliktualitäten und Perspektiven.

Bullen, Nazis, Mörder

Mitarbeiterin des AZ Mülheim nach massiver Polizeigewalt verurteilt

Rache für Qosay Sadam Khalaf

RAZ/RL/radikal Komplex – Solidarität?

Gefährliche Freundschaften

Gedanken zum konkreten Umgang mit Repression und Solidarität

OBSERVATIONEN UND ANDERE ÄRGERNISSE

Aggressive Solidarität mit den bedrohten Projekten in Berlin

In Erinnerung an Luisa Toledo Sepúlveda

Smash IAA!

Der Lächerliche Konsens eines Bündnisses an Konformist*innen

Bonzen-Autos, E-Mobilität und totale urbane Überwachung

5 Jahre mit Euch auf Reisen

Chile: Feuriger Widerstand nach dem Mord an Pablo Marchant

Indymedia & Tor-Browser

Belarus: Hacker knacken den Server von Lukaschenkos Führung

Iran: Hacker knacken Videoüberwachungin berüchtigtem Gefängnis

Ring: Die smarten Polizeitürklingeln von Amazon

Errichtung einer Autonomen Zone

Der zahnlose Tiger

Eine kurze Notiz zum abgelehnten Text „Blind vor Zorn“

Abrüsten II