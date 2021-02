'Kein Vergessen'. Dieser Slogan ziert seit einer knappen Woche eine Wand am Wiesbadener Neroberg und eine weitere in den Weinbergen in der Nähe von Rüdesheim.

Wir möchten damit an Sedat, Mercedes, Gökhan, Ferhat, Said Nesar, Hamza, Vili, Kaloyan und Fatih erinnern, die vor einem knappen Jahr, am 19.02.2020, von einem Rechtsextremen aus rassistischen Gründen ermordet wurden.

Die Cops, langsam wie immer, haben die Malereien erst kurzem entdeckt und zogen keine Verbindung zum Jahrestag von Hanau. Dabei sind die meterhohen Malereien auf weiter Strecke sichtbar. Aber bekanntlich können Cops ja lediglich Kollegen decken, falsch und langsam ermitteln oder (wie im Fall von Hanau) Notrufe nicht annehmen.

Wir schließen uns den Forderungen der Initiative 19. Februar an.

Erinnerung!

Aufklärung!

Gerechtigkeit!

Konsequenzen!

Klare Kante gegen Rassismus: in Wiesbaden, im Rheingau, in Hanau und überall!

Kein Vergeben, kein Vergessen