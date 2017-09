Aktuelle Meldungen aus der FREE MUMIA Bewegung

Normal

Noch dauert die Gerichtssommerpause in Philadelphia an, so dass wir keine Neuigkeiten über die umstrittene Aktenherausgabe in Mumias Verfahren durch die Staatsanwaltschaft berichten können. Dabei soll geprüft werden, ob der 1982 an Mumias Verfahren beteiligte Staatsanwalt Ron Castille voreingenommen war, als er 1994 ebenfalls als Berufungsrichter im gleichen Fall involviert war. Castilles Berufungsurteile sind in mehreren anderen Fällen mit ähnlicher Grundlage bereits aufgehoben worden. Für Mumia Abu-Jamal scheint es der Justiz jedoch extrem schwer zu fallen, so etwas wie „Gerechtigkeit“ zu praktizieren. Allerdings hatte Richter Tucker kurz vor der Sommerpause, am 29. Juni 2017 die Herausgabe der Akten angeordnet und der Staatsanwaltschaft andernfalls mit Sanktionen gedroht. Um Mumias Verteidigung und die US Solidaritätsbewegung in dieser wichtigen Phase von hier aus zu unterstützen, haben wir zusammen mit der Roten Hilfe e.V. einen Spendenaufruf veröffentlicht.

Vermutlich sind finanzielle Mittel nach der Urlaubszeit knapp. Wir möchten trotzdem alle Leser*innen dieses Rundbriefs bitten, selbst zu spenden, falls es möglich ist und auch zu überlegen, ob Solidaritätsveranstaltungen (Lesungen, Konzerte, Parties, Informationsabende) durchführbar sind. Sofern wir in der Lage sind, leisten wir dabei auch gerne Zuarbeit/Unterstützung. Kontakt: info@mumia-hoerbuch.de

In Mumia Abu-Jamals Geburtsstadt Philadelphia (Pennsylvania, USA) ist im August 2017 eine Debatte um rassistische Polizeigewalt entbrannt Ähnlich wie überall in den USA werden lokale Denkmäler und ihre rassistische Bedeutung hinterfragt. Black Lives Matter Aktivist*innen und viele andere fordern, die Statue des ehemaligen Polizeichefs und Bürgermeisters Frank Rizzo aus dem öffentlichen Raum zu entfernen, da er für eine Ära von extremer Gewalt und Gesetzesbeugungen der Polizei gegen die Stadtbevölkerung steht.

Bürgermeister Rizzo bedrohte 1981 bei einer Pressekonferenz Mumia Abu-Jamal persönlich, als der Journalist Fragen zu einer zweifelhaften Erschiessung eines afromerikanischen Jugendlichen gestellt hatte. Rizzo sagte: "Die Leute glauben, was sie schreiben. Und das muss aufhören. Ich werde noch in meiner Amtszeit dafür sorgen, dass Sie zur Rechenschaft gezogen werden (...)". Mumia wurde wenige Monate später unter fadenscheinigen Argumenten festgenommen und 1982 mit dem Mord an einem Polizisten angeklagt, für den es bis heute keine gültigen Beweise gibt. Trotzdem verbrachte er sein weiteres Leben bis jetzt in Gefangenschaft. Über 29 Jahre war der Journalist sogar von der Todesstrafe bedroht. Mumia Abu-Jamal ist nur eines der unzähligen Opfer der rassistischen Polizeigewalt in Philadelphia. Er muss sofort freigelassen werden.

So, 17. September Frankfurt Am Main – US Generalkonsulat 18:00 Uhr

Mahnwache: Freiheit für Mumia Abu-Jamal, Leonard Peltier und Ana Belen Montes!

US Generalkonsulat, Giessenerstr. 30, 60435 Frankfurt am Main, U5-Giessenerstr

Fr. 6. - So. 8. Oktober 2017 Berlin - Anti-Knast-Tage - weitere Informationen

*** Solidarität mit Gefangenen

(Thomas Meyer-Falk) Erneut Selbstmord in JVA Freiburg!

