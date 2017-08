(A-Radio) Verbot von linksunten indymedia - Hintergründe und Demo in Berlin

Alle Downloads und Links findet ihr auf dem Blog des Anarchistischen Radios Berlin.

Vergangenen Freitag, den 25. August 2017, hat das deutsche Innenministerium die Internetseite linksunten.indymedia sowie das Indymedia-Symbol verboten. Am gleichen Tag kam es in Freiburg zu Durchsuchungen von mehreren Wohnungen, Fahrzeugen und dem autonomen Zentrum KTS. In Reaktion darauf kam es zu zahlreichen Solidaritäts-Bekundungen, Kundgebungen und Demos. Auch in Berlin versammelten sich Leute zwei Tage später in Kreuzberg. Aus aktuellen Anlass gibt es für euch hier einen kurzen Beitrag zur Demo sowie den Hintergründen des Linksunten-Verbots.

Länge: 13 min

All unsere monatlichen Podcasts auf einem Blick findet ihr übrigens hier. Den letzten Monatsrückblick zum Monat Juli hier.

Neben dem Podcast haben wir vor Kurzem auch andere Beiträge veröffentlicht:

* Eine Sondersendung zum Galaabend der RotzfrechenAsphaltKultur (RAK) in Cottbus

* Eine Audiodokumentation der von Ende Gelände organisierten Veranstaltung „Rojava - eine ökologische Revolution?“ in Berlin

* Vier Audiokurzberichte während der Räumung des Kiezladens Friedel54 in Berlin-Neukölln

* Ein Radiobeitrag zum Hintergrund des räumungsbedrohten Kiezladens Friedel54 in Berlin-Neukölln

* Ein Beitrag zur Demo gegen Zwangsräumungen und in Solidarität mit der Friedel54 am 24.6.2017

* Ein Beitrag über die Geschichte anarchistischer Politik in Portugal und die aktuelle Lage des libertären Kulturzentrums in Almada nahe Lissabon

Viel Spaß!

Euer A-Radio Berlin

ps.: Ihr findet uns jetzt übrigens auch bei Twitter, wo ihr uns fleißig folgen könnt :-) (@aradio_berlin)

ps2.: Wenn ihr immer informiert werden wollt, wenn unsere neuen Beiträge erscheinen, könnt ihr gerne unseren RSS-Feed hier abonnieren. Unseren Podcast-Feed findet ihr hier.

ps3.: Für unsere internationale Arbeit suchen wir weiterhin Menschen, die für (ehrenamtliche) Transkriptionen in den Sprachen Englisch, Deutsch und Spanisch oder für Übersetzungen zwischen diesen Sprachen zur Verfügung stehen. Meldet euch bitte unter aradio-berlin(at)riseup(punkt)net.