Mario Reschke von der AfD Dithmarschen im Rechtsrock-Fieber?

Mario Reschke ist immer wieder mit Verbindungen in die verschwörungstheoretische Szene, aber auch zu Reichsbürgern aufgefallen.

Die Querdenker verharmlosen die Pandemie und wittern eine globale Verschwörung, die antisemitisch und regierungsfeindlich ausgelegt wird und jegliche Fakten zur Gefahr durch das Virus negiert.

Hier ist der zu hörende Song politisch einzuordnen, der Corona Halleluja heißt und bei verschiedenen Demonstrationen der Querdenker-Bewegung abgespielt wurde.

Das Lied wurde aus einer Playlist am PC abgespielt, die er in seinem Restaurant zu später Stunde abgefilmt hat.

Was war eigentlich noch so in der Playlist zu erkennen?

Rechtsoffene Grauzone bis stramm rechte Neonazi- Bands scheinen den Musikgeschmack vom Restaurantinhaber am besten zu treffen:

Haudegen - Zu Hause

Haudegen - Flügel und Schwert

Goitzsche Front - Menschlich

Frei.Wild - Corona Weltuntergang

Flak - Ballade für Deutschland

Annett - Du fehlst mir

Zu Frei.Wild wurde vielleicht schon genug gesagt. Die rechten Rocker von fast nebenan haben im Frühsommer ebenfalls versucht, aus der Corona-Pandemie Profit zu generieren und die Pandemie zu verharmlosen, was ihnen teilweise auch gelungen ist. Allerdings mussten sie selbst erfahren, dass es das Virus doch gibt und ihren Tontechniker erwischt hat. Danach ruderten sie ein wenig zurück - und vermarkteten ein neues Album.

Annett Müller war selbst nicht weniger rechts und hat z.B. für die NPD kandidiert und musiziert. Ab 2011 hat sie ein Aussteigerprogramm besucht. Der abgebildete Song stammt jedoch aus ihrer Neonazi-Zeit.

Besonders hingegen sollte die Sympathie von Reschke zu den Neonazi-Urgesteinen von FLAK in diesem Zusammenhang mit besonderer Aufmerksamkeit bedacht werden.

Von Belltower News (https://www.belltower.news/flak-51570/):

Flak existiert seit 2007 und hat sich in der Region Bonn formiert. Neben dem Sänger bzw. Gitarristen Philipp “Phil” Neumann, spielen Erik Höllger, und der Gitarrist Jens Herder, sowie der Schlagzeuger “Tim”. Die erste Veröffentlichung „Feuertaufe“ (2010) auf dem RechtsRock-Label “PC-Records” von Yves Rahmel) wurde von der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien indiziert. Auf dem 2015 erschienenen Flak-Album „Der Maßstab“ ist das Intro von Sven Skoda eingesprochen. Der Düsseldorfer Neonazi gehört zu den ursprünglich 33 Beschuldigten im Verfahren wegen Bildung einer kriminellen Vereinigung gegen das Aktionsbüro Mittelrhein (ABM), das bis heute vor dem Koblenzer Landgericht läuft. Bandmitglieder Erik Höllger und Philipp Neumann waren in diesem Kontext ebenfalls in U-Haft und in Koblenz angeklagt. Das musikalische Spektrum ist eine Mischung aus NS-Verherrlichung und Coversongs neonazistischen Kultbands wie “Landser” oder “Radikahl”. Auch rassistische und völkische Textpassagen, wie “Überfremdet und verblendet verkommt die deutsche Jugend (…). Es gibt nur einen Ausweg für unser Volk, unser Blut und unsere Tradition: Revolution.“, finden sich immer wieder.



Gerade Philipp Neumann “Phil” ist sehr gut in der RechtsRock-Szene vernetzt. Unter Anderem hat er enge Kontakte zu der rechtsextremen Band “Stahlgewitter” und “Division Germania”. “Division Germania” zählt zur internationalen rassistischen “Bruderschaft“ der “Hammerskin Nation”. Jens Herder betreibt zudem das Rechtsrock-Projekt “Der Oberberger” und war zuvor treibende Kraft bei der rechtsextermen Band “Rufmord”, die inzwischen nicht mehr existiert.Dabei sei klargestellt, dass die gleichnamige Rockband „Rufmord“ aus Düren in keinem Zusammenhang mit dieser rechtsextremen Band steht.

Flak sind zuletzt 2019 in Neumünster in der Titanic aufgetreten, zusammen mit der aktuellen NPD-Beisitzerin Karin Mundt (Wut aus Liebe). Das eingereihte Lied Ballade für Deutschland von FLAK reiht sich dort NS-ideologisch ein.

NS-Rechtsrock a la FLAK und ein extrem rechter AFD-Vorsitzender, der dies in seinem Restaurant in der Playlist hat - wen wunderts? Niemand - die Kneipe wird seit langem als Austragungsort von AfD-Veranstaltungen und als Treffpunkt der AfD genutzt.



Neonazi-Kneipen dichtmachen! In Nordhastedt, Neumünster und anderswo!

