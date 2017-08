(A-Radio) B(A)D NEWS – Angry voices from around the world – Episode 3 (08/2017)

Alle Downloads und Links findet ihr auf dem Blog des Anarchistischen Radios Berlin.

Episode Nummer 3 von "B(A)D NEWS - Angry voices from around the world", der englischsprachigen, monatlichen News-Sendung des Internationalen Netwerks anarchistischer und antiautoritärer Radioprojekte, mit kurzen Beiträgen aus aller Welt. Länge: 37 min

Inhalt:

* Radio Kurruf (Chile): Zum Nationalen Kinderdienst in Chile

* 98FM (Griechenland): Updates zum Widerstand gegen die staatliche Repression gegen politische Aktivist*innen

* The Final Straw (USA): Zu den "Grand Juries" aktuell in den USA

* A-Radio Berlin: Das Verschwindenlassen von Santiago Maldonado und der Kampf der Mapuche in Argentinien um das sich im Besitz von Benetton befindliche Land

* Dissident Island (GB): Das Thema der Abtreibung in Irland + Updates von den Anti-Fracking-Protesten in Lancashire

This is episode number 3 of "B(A)D NEWS - Angry voices from around the world", a monthly news program from the international network of anarchist and antiauthoritarian radios, consisting of short news segments from different parts of the world. Length: 37 min

Content:

* Radio Kurruf: Government social care projects

* 98FM: Update on resistances to state repression of political activists

* The Final Straw: Grand juries in the US

* A-Radio Berlin: The disappearance of Santiago Maldonado and the Mapuche struggle in Argentina to reclaim Benetton-owned land

* Dissident Island: Issue of abortion on the island of Ireland + update from anti-fracking protest in Lancashire

