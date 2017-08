Rock gegen Rechts 2017 Nordhorn

Pressemitteilung Antirassistische Initiative Nordhorn

Das lange Warten hat ein Ende!

Am Freitag den 29.September findet wieder das "Rock gegen Rechts"-

Konzert der Antirassistischen Initiative Nordhorn statt!

Bunt, laut und antirassistisch, so startet das „Rock gegen Rechts“ in

Nordhorn.

Die VeranstalterInnen der „Antirassistischen Initiative Nordhorn“ freuen

sich, wie im letzten Jahr, BesucherInnen im Jugendzentrum an der

Denekamper Straße begrüßen zu dürfen. Das Line-Up des Konzerts soll eine

breite Mischung an Musikgenres bieten, bei der für viele etwas dabei

ist: Die Basement Apes aus Osnabrück bringen ehrlichen Rock im 70iger

Jahre Stil auf die Bühne und gestalten damit den Auftakt des Konzertes.

Mit ihren rockigen Auftritten haben sich die 5 Bandmitglieder in der

Region bereits einen Namen gemacht und viele Fans gefunden.

Die Dödelhaie aus Duisburg gehören zu den bekannten Bands aus dem

Bereich des Punkrock.

Die Band feierte bereits ihr 30 jähriges Bühnenjubiläum und die

Bandmitglieder lassen es bei ihren Auftritten immer richtig krachen.

Die Dödelhaie haben sieben eigene Alben herausgebacht und waren auf

etlichen Samplern zu hören.

Der Rapper Pöbel MC aus Berlin bringt textgewaltigen Zeckenrap mit

politischen Inhalten auf die Bühne.

Sein künstlerisches Debüt feierte er 2015 mit dem Album „Backpfeife auf

Dauerschleife“.

Zum Schluss wird HC Baxxter den BesucherInnen mit Hardcorepunk und

Elektro nochmal richtig „auf die Ohren geben“ und wie bereits im letzten

Jahr die Bühne rocken. Der aus Hannover stammende Künstler gab 2015 sein

Debüt und machte sich mit seinem Album „Zeckenkirmes“ und seinen

schweißtreibenden Auftritten schnell einen Namen.

Das Line-Up zeigt deutlich, dass das Rock gegen Rechts sich deutlich von

anderen Konzerten unterscheidet: Neben der Musik stehen etwa

Redebeiträge mit aktuellen politischen Inhalten sowie ein breites

Angebot an Infomaterialien über politische Gruppen und politischen

Themen im Mittelpunkt der Veranstaltung.

Zudem wird es eine vegane KüfA (Küche für Alle) geben, bei der man sich

gegen eine kleine Spende vegane Paella schmecken lassen kann. Hiermit

soll eine Alternative zum allgegenwärtigen Fleischkonsum gezeigt werden

und eine kritische Auseinandersetzung verschiedenen Ernährungsweisen

stattfinden.

Die „Antirassistische Initiative Nordhorn“ hofft darauf, dass sich

möglichst viele Besucher von der Mischung aus abwechslungsreicher Musik

und antirassistischen Inhalten angesprochen fühlen.

Seit Ende der 90iger Jahre finden in Nordhorn regelmäßig

Rock-gegen-Rechts-Konzerte statt. Das Ziel ist und bleibt es, gerade

Jugendliche und junge Erwachsene über die Musik mit der Problematik

Rechtsradikalismus und Rassismus in den unterschiedlichsten Formen zu

konfrontieren. Mit dem Konzert wollen wir dazu beitragen, dass sich die

BesucherInnen kritisch mit rechten Parolen und rassistischer Hetze

auseinander setzen und im Alltag für mehr Toleranz und Weltoffenheit und

gegen die Diskriminierung von Minderheiten wie Migranten, Behinderte,

Homosexuelle oder alternativ auftretende Menschen eintreten.



Das Konzert beginnt um 20.00 Uhr, Einlass ist ab 19.00 Uhr, der

Eintrittspreis beträgt 3,00-5,00 Euro, je nachdem wie viel jede/r geben

kann oder möchte.

Link zur Facebook Veranstaltung: https://www.facebook.com/events/824871624337782/