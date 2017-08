(A-Radio) Channel Zero geht online - ein anarchistisches Podcastnetzwerk mit 24/7-Online-Stream

Alle Downloads und Links findet ihr auf dem Blog des Anarchistischen Radios Berlin.

Als Anarchistisches Radio Berlin sind wir aktuell noch das einzige Projekt außerhalb des nordamerikanischen Raums, das Mitglied des neuen Netzwerks ist. Im Gegensatz zum Internationalen Netzwerk anachistischer und antiautoritärer Radioprojekte, das bereits seit mehreren Jahren existiert, konzentriert sich dieses neue Projekt auf Podcasts, die eine sehr ähnliche Arbeitsweise haben und englischsprachige Sendungen produzieren.

Auf diese Weise ist es gelungen, sofort einen 24/7-Livestream einzurichten, der sich aus den aktuellen und vergangenen Sendung der zwölf Podcast-Projekte im Verbund speist. Auf der Website von Channel Zero findet ihr aber nicht nur den Stream, sondern auch stets die aktuellsten Blog- und Webseiteneinträge der beteiligten Kollektive. Eine Beschreibung derselben findet sich dort ebenfalls.

Die Podcasts sind: The Final Straw Radio, Kite Line Radio, Rust Belt Abolition Radio, the Crimethinc Ex-Worker Podcast, SubMedia, The Rebel Beat, A-Radio Berlin, The Danthropology Podcast, the Solecast, Which Side Podcast, Resonance: an Anarchist Audio Distro und IGDCAST — und natürlich freuen wir uns auf spannende, schön gemachte und engagierte Projekte, die sich uns anschließen möchten.

Wenn ihr also Bock habt, auf Englisch spannende Audiobeiträge aus der libertären Ecke zu hören, schaltet einfach ein!

Channel Zero is a newly formed podcast network of several anarchist and anti-authoritarian English language podcasts. We are proud to unveil a 24-7 radical audio stream, and a website that makes it easier for you to discover new radical podcasts or hear an uninterrupted mix of the shows you already love. Our goal is to expand the reach of anarchist analysis into a larger and more public audience, within a horizontally run organization that is lead by the podcasters themselves. Because now more than ever it is vital that we build our own platforms, our own infrastructure and thus, our own power.

Current shows include: The Final Straw Radio, Kite Line Radio, Rust Belt Abolition Radio, the Crimethinc Ex-Worker Podcast, SubMedia, The Rebel Beat, A-Radio Berlin, The Danthropology Podcast, the Solecast, Which Side Podcast, Resonance: an Anarchist Audio Distro and the IGDCAST — and we’re excited to welome more exciting, beautiful, and engaging projects as we move forward.

Unsere englischsprachigen Beiträge findet ihr hier.

Davon abgesehen möchten wir euch besonders unseren aktuellen Podcast mit dem Julirückblick 2017 empfehlen.

Er hat eine Länge von 60 Minuten, vollgepackt mit spannenden Beiträgen und Interviews. Hört mal rein und schickt uns Feedback.

Zu den Themen im aktuellen Podcast gehören (passende Links findet ihr auf unserem Blog):

* News aus aller Welt

* Fokusthema: Die anarchistische Perspektive in Brasilien

* Los geht's: Camp politischer Kommunen 2017

* Wo herrscht Anarchie

* Alltagssolidarität (3)

* Linktipp: Burn the American plantation

All unsere monatlichen Podcasts auf einem Blick findet ihr übrigens hier. Den letzten Monatsrückblick zum Monat Juni hier.

Neben dem Podcast haben wir vor Kurzem auch andere Beiträge veröffentlicht:

* Eine Sondersendung zum Galaabend der RotzfrechenAsphaltKultur (RAK) in Cottbus

* Eine Audiodokumentation der von Ende Gelände organisierten Veranstaltung „Rojava - eine ökologische Revolution?“ in Berlin

* Vier Audiokurzberichte während der Räumung des Kiezladens Friedel54 in Berlin-Neukölln

* Ein Radiobeitrag zum Hintergrund des räumungsbedrohten Kiezladens Friedel54 in Berlin-Neukölln

* Ein Beitrag zur Demo gegen Zwangsräumungen und in Solidarität mit der Friedel54 am 24.6.2017

* Ein Beitrag über die Geschichte anarchistischer Politik in Portugal und die aktuelle Lage des libertären Kulturzentrums in Almada nahe Lissabon

* Chile I: Radio Kurruf, seine Arbeit in Temuco und die Drohung rechter Paramilitärs

Viel Spaß!

Euer A-Radio Berlin

