Corona und linke Kritik(un)fähigkeit, Teil 4 zum Thema "Blackrock, Friedrich Merz – und was tun ?"

Vor Corona sind nicht alle gleich, im Gegenteil. Globale Finanzakteure wie Blackrock gehören zu den Profiteuren und verschärfen die Situation derjenigen, die ohnehin benachteiligt sind.

Blackrock ist mehr als Friedrich Merz. Werner Rügemer leuchtet Leerstellen in der öffentlichen Debatte und in linken Diskussionen aus, benennt Akteure und Auswirkungen des Finanzmarktkapitalismus in Corona-Zeiten.

Friedrich Merz ist auch mehr als Blackrock, das zeigt Anne Seeck an einer Sammlung von Zitaten des Grauens.

Ursula Klingmüller berichtet vom Blackrock-Tribunal (https://www.blackrocktribunal.de), das im September 2020 in Berlin stattgefunden hat, von den Ergebnissen (https://zweischritte.berlin/post/632054411852726272/blackrock-tribunal) und wie es nun weitergehen soll.

Infos zu den Themen der bisherigen Veranstaltungen sowie Videoaufzeichnungen findet Ihr hier:

Corona und linke Kritik(un)fähigkeit

Mo. 07.12.2020: Zu gesellschaftlichen Spaltungen, über Querdenker*innen-Demos und den Umgang der gesellschaftlichen Linken damit: https://vimeo.com/488541572

Mo. 14.12.2020: Zu sozialen und psychosozialen Auswirkungen der Krise, Verschwörungstheorien und Profiteuren, zum Beispiel die Bill & Melinda Gates Foundation: https://vimeo.com/491253336

Mo. 21.12.2020: Zum Weltwirtschaftsforum (WEF) und dessen Gründer Klaus Schwab, Social Business und Great Reset, und zu den Protesten gegen das WEF seit Ende der 1990er Jahre: https://vimeo.com/493785223