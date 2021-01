(A-Radio) B(A)D NEWS – Angry voices from around the world – Episode 41 (12/2020)

Episode Nummer 41 (12/2020) von "B(A)D NEWS - Angry voices from around the world", der englischsprachigen, monatlichen News-Sendung des Internationalen Netwerks anarchistischer und antiautoritärer Radioprojekte, mit kurzen Beiträgen aus aller Welt. Länge: 1:28 h

Inhalt:

1) FQZA - Kurzer Überblick zum Kamof um den "Dannenröder Forst" in Hessen.

2) Asamblea Anarquista Valparaiso - 10. Jahrestag des Aufstands und der Ermordung von 81 Gefangenen im San-Miguel-Gefängnis in Santiago de Chile.

3) Črna Luknja - Bericht über Obdachlose in der slowenischen Hauptstadt Ljubljana und der Beteiligung einer selbstorganisierten antiautoritären Initiative.

4) Radiozones of Subversive Expressions - Bericht von den Straßen und Plätzen in Athen sowie die Politik von oben.

5) Radiofragmata - Bericht zu den Ereignissen am 6. Dezember in ganz Griechenland.

6) Free social radio 1431AM - Update zu Covid-19 in griechischen Gefängnissen.

7) Dissident Island aus London - Berichte zu Tierrechts-, Arbeiter-, ökoaktivistischen und antimilitaristischen Kämpfen.

8) The Final Straw Radio (aus dem südlichen Appalachia in den sogenannten USA) - Teil eines Interviews mit dem anarchistischen und antifaschistischen Journalisten und Aktivisten Daryle Lamont Jenkins über rechte Demos rund um die US-Wahlen von 2020 und kommende antirassistische Kämpfe 2021.

9) A-Radio Berlin - Update zum Aufstand in Belarus.

10) Elephant in the Room (Dresden) – Interview zu den Kämpfen für Abtreibungsrechte in Polen sowie der nachfolgenden Repression.

Unsere englischsprachigen Beiträge findet ihr hier.

All unsere monatlichen Podcasts auf einem Blick findet ihr übrigens hier. Den letzten Monatsrückblick zum Monat Dezember hier.

Neben dem Podcast haben wir vor Kurzem auch andere Beiträge auf Deutsch veröffentlicht:

* Ein Interview über den Mord an Pavlos Fyssas und den Prozess gegen die Neonazi-Partei Golden Dawn

* Sonderberichterstattung zur Liebig34-Räumung zum Nachhören

* Ein Interview zum anarchistischen Videohosting Kolektiva & Infos zur neuen Mastodon-Instanz

* Ein Interview zur Corona-Lage in Brasilien im August 2020

* Ein letztes Interview mit dem Syndikat kurz vor der Räumung

* Ein Bündel mit Jingles und Audios als Mobi zur Räumung der Kollektivkneipe Syndikat in Berlin-Neukölln

Viel Spaß!

Euer A-Radio Berlin

ps.: Ihr findet uns jetzt übrigens auch bei Twitter und Mastodon, wo ihr uns fleißig folgen könnt :-) (@aradio_berlin)

ps2.: Wenn ihr immer informiert werden wollt, wenn der neue Podcast erscheint, könnt ihr gerne unseren Feed hier abonnieren. Den Feed für die weiteren Audios findet ihr hier.

ps3.: Für unsere internationale Arbeit suchen wir weiterhin Menschen, die für (ehrenamtliche) Transkriptionen in den Sprachen Englisch, Deutsch und Spanisch oder für Übersetzungen zwischen diesen Sprachen zur Verfügung stehen. Meldet euch bitte unter aradio-berlin(at)riseup(punkt)net.