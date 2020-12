(B)Uwe-Lieschied-Strasse in Neukölln umbenannt.

Nun hat uns die Umbenennung als solche nicht groß verwundert. Solche Aktionen gibt es viele. Aber das die Bullen sich die Hände schmutzig machen und selbst den neuen Straßennamen mühsam und mit bloßen Händen entfernen hat uns nun doch erstaunt und neugierig gemacht. Eine Erklärung zu der Umbenennung haben wir nicht gefunden. Bei näherer Recherche wurde dann aber klar warum die Bullen so aktiv wurden; Uwe Lieschied war ein Bulle, der während dem Dienst in Neukölln 2004 erschossen wurde. Um die vorangegangene Umbenennung der Straße in „Uwe-Leischied-Straße“ hatte es zuvor scheinbar viel Wind gegeben, wohl weil der Mord auch von Gruppen wie der CDU instrumentalisiert wurde.

Die erneute Umbenennung hat nun wiederum den Neuköllner Bullen erkennbar missfallen und so sie haben kurzerhand den Namen von Kevin S. eigenhändig abgerissen.

Aber das einige Bullen in Neukölln von der Zeitung "Tagesspiegel" sogar der Zusammenarbeit mit Nazis in Neukölln bezichtigt wurde könnte eine der plausiblen Erklärung für die Klebeaktion gewesen sein. Natürlich neben dem Erinnern an Kevin und Janna.

Denn laut Pressemitteilung der Bullen ist ein weiterer Straßenname überklebt worden (https://www.berlin.de/aktuelles/berlin/kriminalitaet/6394117-4362932-sch... ). Zitat: „Auf zwei Schildern wurde außerdem eine Seite mit dem Schriftzug «say their names» (Deutsch: Sagt ihre Namen) versehen. Die Aufkleber wurden noch am Montag entfernt. Die weiteren Ermittlungen dauern an. (…) Bei den überklebten Schildern handelt es sich um die der Roland-Krüger-Straße und der Uwe-Lieschied-Straße. Beide Polizisten waren in Neukölln getötet worden. Als Zeichen der Anerkennung wurden die Straßen im Februar dieses Jahres umbenannt. „