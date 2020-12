Das Gefangenen Info 433 ist erschienen!

Die Demonstration ist uns aus mehreren Gründen sehr wichtig. Zum Einen finden wir, daß zur Thematik viel zu wenig läuft seitens der revolutionären/ radikalen Linken in Deutschland in Anbetracht der Situation in Palästina und der unvermindert katastophalen sozialen Lage der PalästinenserInnen. Wir hoffen mit der Demo einen Beitrag zu leisten, die Solidarität mit dem antiimperialistischen Kampf der PalästinenserInnen in der BRD wieder breiter aufzustellen und auch hier der Umsetzung von Tumps sogenannten Jahrhundertsdeal durch Israel die internationale Solidarität mit dem palästinensischen Widerstand entgegen zu setzen. Nur der Druck auf internationaler Ebene im Zusammenspiel mit dem Widerstandskampf der PalästinenserInnen kann zu einer wirklichen Verbesserung der Lage und zu einer progressiven Lösung führen. Zum anderen wollen wir auch dem zunehmenden Versuchen der imperialistischen Staaten, insbesondere der BRD und der USA, jede Form der Solidarität mit den PalästinenserInnen als Antisemitismus zu diffamieren und letztendlich zu kriminalisieren etwas entgegensetzen. Wir haben in den letzten Monaten vermehrt auf unseren Homepages über Palästina berichtet, eine Veranstaltung zum Thema in Magdeburg abgehalten und den Veranstaltungsmitschnitt online gestellt.

Die Demonstration in Magdeburg ist unser nächster Schritt und wir hoffen auf eine rege Beteiligung eurerseits!

Außerdem findet ihr in dieser Ausgabe einen Artikel der Prolos über aktuelle Repressionsfälle in Nürnberg, ein älteren Beitrag von Martin Eickhoff, einen Artikel zu Todesfällen in den Psychatrien, einen Beitrag von Thomas Meyer-Falk zur Solidarität mit der Antifaschistin Lina, eine Rezension, einen Artikel zum Todesfastenwiderstand in der Türkei, natürlich Gefangenenbriefe und einiges mehr.

Wir freuen uns berichten zu können, daß der palästinensiche politische Gefangene Maher al- Akhras mit seinen 103 tägigen Hungerstreik seine

Freilassung aus israelischer Adminstrativhaft erkämpfen konnte. Außerdem wollen wir euch daran erinnern zu Sylvester die Gefangenen nicht zu vergessen.

Geht vor die Knäste und feiert zusammen ins neue Jahr!

So, genug der Vorworte. Viel Spaß beim Lesen und kommt gut rein!

Redaktion

Inhaltsverzeichnis:

Schwerpunkt

4 Die gern vergessene deutsche Kolonialgeschichte

11 Von den antikolonialen Kämpfen der Vergangenheit zu denn migrantischen Kämpfen heute

13 Palästina-Demo Aufruf

Inland

15 Kritik unerwünscht!

17 Ein neuer Staatsfeind im Anmarsch – Benjamin Blümchen

18 2. Oktober- Gedenktag der Psychiatrie-Toten

20 Manfred Peter ist tot

Solidarität mit Lina E. aus Gefangenensicht

21 Neuigkeiten zur Geiselnahme in der Justizvollzugsanstalt

22 Gelächter, das die Mauern überwindet - eine Rezension

23 Kurzinformationen zu den Verhaftungen in Baden-Württemberg, Berlin und Leipzig

24 Grußbotschaft von Fabio zu den sogenannten „Rondenbarg-Prozess“

International

25 Anwältin Fällt im Widerstand - 238 Tage Todesfasten für Gerechtigkeit

Gefangene

26 Briefe von Gefangenen

Zu bestellen über:

http://www.gefangenen.info/kontakt/

Kontodaten:

Gefangenen Info

Kontonr: 10382200

BLZ: 20010020

IBAN: DE93 2001 0020 0010 3822 00

BIC: PBNKDEFF200

Postbank Hamburg