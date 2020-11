[S] #Dannibleibt – Mateco angegriffen

Mateco hat es symbolisch für alle Unternehmen und Einzelpersonen getroffen, die Geld am Bau einer Autobahn verdienen, die – außer der Firma Ferrero, deren zwei Werke durch die neue Autobahn eine schnellere Verbindung mit einander haben - eigentlich keiner braucht. Zudem wird mit dem Bau einer neuen Autobahn ein falsches Zeichen hin zum individualisierten Autoverkehr gesetzt, der – auf Kosten des Klimas und unser aller Zukunft - weiterhin fetten Profiten für die Automobilkonzerne einbringen soll. Wir können nicht weiter zuschauen, wie unsere Umwelt und unser Klima für die Profite von wenigen an die Wand gefahren werden, jetzt müssen wir aktiv werden und uns wehren! Es muss klar sein: Wer an der Rodung und am Bau der A49 beteiligt ist, muss mit Konsequenzen rechnen.

System change not climate change!