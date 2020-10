(A-Radio) B(A)D NEWS – Angry voices from around the world – Episode 39 (10/2020)

Episode Nummer 39 (10/2020) von "B(A)D NEWS - Angry voices from around the world", der englischsprachigen, monatlichen News-Sendung des Internationalen Netwerks anarchistischer und antiautoritärer Radioprojekte, mit kurzen Beiträgen aus aller Welt. Länge: 33:29 min

Inhalt:

1. Radiozones of Subversive Expressions (Athen) zu Schulbesetzungen, Omada Laikon Agoniston, Pagrati Filolaou, SVEOD und das Urteil griechischer Gerichte zur Anklage gegen die Neonazi-Partei Goldene Morgenröte

2. Radio Fragmata (Athen) mit Infos zu Kämpfen in der Stadt und ganz Griechenland

3. A-Radio Berlin mit einem Audio zur Räumung des anarcha-queer-feministischen Hausprojekts Liebig34 in Berlin

4. Dissident Island Radio mit Updates aus London.

ps3.: Für unsere internationale Arbeit suchen wir weiterhin Menschen, die für (ehrenamtliche) Transkriptionen in den Sprachen Englisch, Deutsch und Spanisch oder für Übersetzungen zwischen diesen Sprachen zur Verfügung stehen. Meldet euch bitte unter aradio-berlin(at)riseup(punkt)net.