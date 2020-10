[Berlin] Räumung der Liebig34 - Interkiezionale VV

Die Räumung der Liebig34 ist vorbei, und damit auch eine Ära. Wir wollen zusammen kommen und mit euch über die Räumung reden: wie geht es euch? Wie war für euch der Tag der Räumung? Habt ihr euch an den Tag X Aktionen beteiligt am Morgen und am Abend? Wenn ja, wie waren die für euch. Falls ihr nicht da wart, interessiert uns warum. Was können wir für die nächste Räumung lernen?

Außerdem gibt es Infos für das Diskussions- und Aktionswochenende „United We Fight“ vom 30.10.-1.11.

Bitte tragt Masken & zieht euch warm an!

Tag X Demonstration - Auswertungstext

https://de.indymedia.org/node/112448

Internationaler Aufruf - United we fight!

Aktions- und Diskussionstage in Berlin 30.10. – 01.11.2020

Internationale Demo in Berlin 31.10.2020

https://interkiezionale.noblogs.org/internationaler-aufruf/

Chronik von Aktionen

In diesem Zusammenhang wollen wir auch auf eine Chronik von Aktionen rund um die Räumung der Liebig34 verweisen https://kontrapolis.info/449/ und gleichzeitig auf eine neue Nachrichtenplattform für Berlin aufmerksam machen: Kontrapolis.