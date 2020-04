Revolutionäre Perspektiven erkämpfen: Aufruf zur aktiven Beteiligung am 1. Mai in Duisburg

In Duisburg sind einige Aktionen am 1.Mai geplant. Als Duisburger AktivistInnen begrüßen wir stadtweite Aktionen und Kundgebungen. Hierbei spielt es keine Rolle, ob die Aktion eine angemeldete Kundgebung, eine kreative Aktion in der Öffentlichkeit oder eine andere selbstbestimmte Aktion ist. Wichtig ist, in der Krisenzeit eine Perspektive jenseits des Kapitalismus greifbar zu machen und mit möglichst vielen Aktionsformen zu vermitteln. Eine spürbare und reale Gegenmacht zu den herrschenden kapitalistischen Verhältnissen entsteht nicht in den Kommentarspalten der sozialen Medien, sondern in unserem Handeln.

Wir rufen alle DuisburgerInnen dazu auf, am Kampftag der ArbeiterInnen auf die Straße zu gehen und sich am politischen Kampf zu beteiligen. Die Unterdrückung und der Klassenkampf sind nicht neu. Doch besonders jetzt wird die Krisenlast auf uns abgewälzt. Die Lösung der Krise darf nicht im Sinne der Millionäre sein, sondern der Millionen. Gemeinsam gestalten wir alle die Welt in der Krise neu.

Kämpferisch gegen die Profitgier in der Krise.

Kämpferisch für revolutionäre Perspektiven.