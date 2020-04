Walpurgisnacht in Friedrichshain

Der Grad ist Schmal…

In Zeiten der Pandemie schwafeln Regierungen von Solidarität,

Zusammenhalt und Rücksicht, wo sie doch Personen durch die zwagsauflagen

wie der Kontaktsperre vereinsamen, Grenzen schließen und

emanzipatorische Projekte sowie Lebensweisen angreifen und zerstören.

Wir müssen uns dem entgegensetzten und trotz des Infektionsrisikos Wege

finden, uns Selbst sowie den Widerstand zu organisieren. Gründe dafür

gibt es genu. Die extrem starke Polizeipräsenz in unserer Straße, die vermehrten Naziangriffe im Kiez oder die räumungsbedrohte Liebig34 sind da nur der Anfang. Das Versammlungsverbot, welches auf uns lastet, benutzt die Politik in vielerlei Hinsicht, Proteste um politisch

brisante Themen zu unterbinden.

Liebig34 vor Gericht - nicht mit uns!

Das anarcha-queer-feministische Hausprojekt Liebig34 ist ein Ort, wo

Selbstorganisierung Wirklichkeit ist. In einer Welt die durch

patriarchale Gewalt dominiert wird, bietet das Hauprojekt in ihrer

Organisierung mit ausschließlich Flinta* Personen, eine reale

Alternative des Zusammenlebens. Der Gerichtstermin, der eigentlich am

30.04. zur Urteilsverkündung der Räumungsklage hätte stattfinden sollen,

wurde nun wie so oft verschoben. Die Gerichte die über unsere Köpfe und

die der Hausbewohner*innen hinweg entscheiden, urteilen nicht für

Gerechtigkeit sondern für die Unterdrückung von uns allen. Der

Entschluss der Behörden, den Termin zu verschieben, ist darauf

zurückzuführen, dass seit Wochen, Monaten, bald sogar Jahren ein enormer

Druck von Wiederständigen und wütenden Hausbewohnerinnen und

solidarischen Mitkämpfenden, auf die Politik ausgeübt wird. Es ist umso

wichtiger, dass dieser Druck aufrecht erhalten bleibt und gerade jetzt

nicht abklingt. Denn nur so können wir unsere Projekte verteidigen. Wir

werden uns weiterhin gegen Gijora Padovicz und anderen dreckigen

Investor*innen zur wehr setzten. Wohnraum ist nach wie vor ein

Grundbedürfnis der Menschen und den lassen wir uns nicht von

profitgierigen Aasgeiern nehmen. Unsere Stadt wird ausverkauft, das gilt

nicht nur für die Liebig. Gemeinsam gegen die Stadt der Reichen.

Deswegen rufen wir zu dezentralen Aktionen in der Walpurgisnacht auf.

Walpurgisnacht - Was ist geplant?

Für uns ist es wichtig die Straßen, trotz der Auflagen, als unsere zu

deklarieren. Wir wollen dies in einer Weise tun, welche in der aktuellen

Lage, möglichst vielen Menschen den Raum gibt ihre Meinungen aktiv zu

äußern.

In der diesjährigen Walpurgisnacht wollen wir unter dem Motto „Gegen die

Stadt der Reichen“ als dynamische und bewegliche Masse in Form einer

Fahrraddemo die Straßen fluten. Kommt am 30.04 19h in den

Friedrichshainer Südkiez. Es wird Ankündigungen und Informationen vor

Ort geben. Bringt Musik-Boxen, Schilder und Transparente mit. Bereitet

andere kreative Aktionen vor.

Ziele und Möglichkeiten gibt es genug!

Wir sehen uns auf den Straßen, passt auf euch und auf einander auf.

p.s.

um unter anderem das Infektionsrisiko einzudämmen, vermummt euch und

tragt Handschuhe

Für ein selbstbestimmtes Leben und eine befreite Gesellschaft