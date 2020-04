[Thessaloniki] Banner Drop im Rahmen der Evacuate Moria Action Week

Das Haus wurde von Geflüchteten selbstverwaltet, bis es am 27. Juli 2016 zeitgleich mit zwei anderen besetzten Häusern von der Syriza Regierung geräumt wurde. Einige der ehemaligen Bewohner_innen sind heute bei AK organisiert. In dem Gebäude soll ein Luxus-Hotel entstehen.

AK steht für Antiautoritäre Bewegung und ist ein offener Organisationsansatz autonomer Gruppen, der sich 2002 anlässlich der Mobilisierung gegen den EU-Gipfel in Thessaloniki gegründet hat. Die Gruppe aus Thessaloniki ist u.a. aktiv in einem sozialen Zentrum, im Aufbau von Kollektiven und in diversen politischen Kämpfen, wie z.B. dem Kampf gegen die Goldminen in Chalkidiki. Nach den Krisenprotesten M31 in Frankfurt hat AK gemeinsam mit Gruppen aus der BRD und Zypern die Plattform Beyond Europe gegründet, um der transnationalen Organisation des Kapitals grenzübergreifenden Widerstand entgegenzusetzen.

Mit der Aktion kritisiert die Gruppe, dass Obdachlose, Flüchtlinge und Gefangene in der Corona-Krise ihrem Schicksal überlassen werden. Dem grausamen Gesetz des Marktes wollen sie eine Nachbarschaftsorganisierung entgegensetzen, die keine und keinen zurücklässt. Konkret fordern die Genoss*innen:

*Leerer Hotels für Obdachlose und Flüchtlinge

*Sofortige entlassung aus überfüllten Gefängnissen

*Die Überlassung leerstehender Gebäude für diejenigen die kein Dach über dem Kopf haben

*Zahlungsstopp von Rechnungen im Zusammenhang mit Wohnraum (Miete, Wasser, Strom), solange die finanziellen Auswirkungen von Covid-19 bestehen

*Die Kappung von Mieten

Fast zeitgleich hat 1UP in Berlin eine identisch ausgerichtete Aktion durchgeführt: