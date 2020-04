[KA] Impressionen vom heutigen Aktionstag in Karlsruhe #LeaveNoOneBehind #nichtaufunseremRücken

Unseren Forderung in Zeiten wie diesen niemanden zurückzulassen haben wir mit Transparenten, unzähligen in der Stadt aufgehängten Schildern und auf den Boden geschrieben Ausdruck verschafft. Denn Solidarität darf natürlich nicht an der Landesgrenze halt machen!

Doch auch hier sind wir von Corona und den damit zusammenhängenden Maßnahmen nicht alle gleichermaßen betroffen. Es sind vor allem die Angestellten im Einzelhandel und in der Pflege – viele von ihnen Frauen, die in den letzten Wochen Schwerstarbeit unter schlechten Bedingungen leisten. Doch warme Worte und etwas Applaus bringen da auch reichlich wenig. Echte Anerkennung würde sich letzten Endes in konkreten Verbesserungen der Arbeitsbedingungen und auf der Gehaltsabrechnung zeigen – und zwar dauerhaft und nachhaltig.

Wir freuen uns, dass sich heute so viele an den Aktionen beteiligt haben. Alles in allem ein gelungener Tag. Einzig die Bullen haben mal wieder gezeigt auf wessen Seite sie stehen: Sie hatten nichts besseres zu tun als die Personalien einiger Aktivist*innen aufzunehmen und ihnen Schilder und Material zu klauen. Ihr Kommentar dazu war: "Meinungsfreiheit ist heute nicht!"

Weitere Bilder findet ihr auf unserer Facebookseite: https://www.facebook.com/Perspektive-aus-der-Krise-112892397009390