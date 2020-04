Banner fluten Hildesheim

Seit Wochen dominiert ein Thema die Medienlandschaften: Corona.

Dass es aktuell auch andere relevante Themen gibt, denen Aufmerksamkeit gewidmet werden sollte, trotz oder wegen Corona, wird bei einem Spaziergang durch die Hildesheimer Innenstadt deutlich.

Seit Wochen weht ein Transparent in der Sedanallee einsam im Wind, mit der Aufschrift „SOLIDARITÄT- Hier, Jetzt & Überall- Lager evakuieren- Gesundheitsversorgung für ALLE!“.

Doch seit diesem Wochenende sind in Hildesheim an verschiedenen Orten Banner zu finden. Unter anderem schmücken zwei das Haus in der Sedan-Allee, welches seit sieben Jahren leer steht, mit den Worten: „Zuhause bleiben kann nur, wer ein Zuhause hat“ und „Lager überfüllt- Häuser stehen leer“.

Und auch auf dem Platz der Weißen Rose, der leider immer noch besser bekannt unter dem Namen ‚Hindenburgplatz‘ ist, wird zur „Solidarität mit der Besetzung durch Wohnungslose in Köln“ aufgerufen.

Außerdem fand heute eine Aktion von ‚Seebrücke Hildesheim‘ am Hohnsen-See statt. Dort wurde ebenfalls auf die mangelhafte Gesundheitsversorgung für Menschen auf der Flucht hingewiesen und zur Evakuierung aller Lager aufgerufen.

Wir, Freiräume Hildesheim, solidarisieren uns mit sämtlichen aufgezählten Forderungen.

Wir sagen: #SuspendTheRent und #LeaveNoOneBehind denn #WirHabenPlatz