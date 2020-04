(B) Chronik: Re-Aktives nach Hanau

- 20.1. Das Restaurant Löwenbräu (Mitte) das Faschist_innen regelmäßig beherbergt wurde mit Hämmern eingeschlagen https://de.indymedia.org/node/74475

- 29.2. Der AfD-Veranstaltungsraum „Staatsreparatur“ am Bahnhof Lichterfelde Ost wurde mit Farbeiern beworfen

- 10.3. Das Auto von Nicolaus Fest (Abgeordneter der AfD im EU-Parlament und AfD-Landesvorstand) ist in Charlottenburg ausgebrannt, https://antifa-berlin.info/news/1668-auto-des-berliner-afd-vorsitzenden-...

- 10.3. Eingeschlagene Scheiben und Farbe am Wohnhaus des Bundestagsabgeordneten Gottfried Curio https://de.indymedia.org/node/70933

- 10.3. Beim Restaurant Maestral in Reinickendorf wurden die Scheiben eingeworfen https://de.indymedia.org/node/70972

- 12.3. Die Kneipe „Heidelbeere“ am Heidelberger Platz hat einen neuen Anstrich bekommen, weil die Betreiber_innen Nazi-Versammlungen Unterschlupf gewähren https://www.bz-berlin.de/berlin/charlottenburg-wilmersdorf/kiezkneipe-we...

- 13.3. Parallel wurden die AfD-Landesgeschäftsstelle in Charlottenburg und die NPD Bundeszentrale in Köpenick angegriffen https://de.indymedia.org/node/71625

- 21.3. Beim Neuköllner AfD/JA-Aktiven Julian Potthast wurden die Scheiben eingeworfen https://de.indymedia.org/node/73059

- 25.3. Das Steakhaus Torero (Rudow) wo sich die Neuköllner AfD trifft, ebenfalls kaputte Scheiben https://de.indymedia.org/node/73691

- 1.4. Das Auto der Lichtenberger AfD-Verordneten Marianne Kleinert in Falkenberg ausgebrannt https://de.indymedia.org/node/74963

- 5.4. Erneut die Bibliothek des Konservatismus (Charlottenburg) eingehämmert https://de.indymedia.org/node/75882

- 6.4. Der Jaguar von Frank Hansel (AfD Geschäftsführer im Berliner Abgeordnetenhaus und AfD-Landesvorstand), der vor seinem Wohnhaus in Schöneberg geparkt war, wurde dem Feuer übergeben https://www.bz-berlin.de/liveticker/abgebrannter-jaguar-gehoerte-afd-abg...

Unsere nächtlichen Interventionen sollen nicht nur Einzelnen und faschistischen Strukturen schaden, sondern auch andere ermutigen, jetzt zu handeln. Corona sorgt für einen Ausnahmezustand, der nicht nur schlecht für bestimmte Aktionen ist. Macht das Beste draus.