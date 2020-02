[Ludwigsburg] Solidarität mit Hanau in Ludwigsburg

Während der Menschenkette führten wir Gespräche mit der Presse und den Veranstaltern und wollten vermitteln warum es in unseren Augen derzeit wichtig ist noch weiter zu gehen und warum auf den Staat in Sachen Antifaschismus kein Verlass ist. Wir stehen hinter der Aussage "Trauer zu Wut, Wut zu Widerstand". So sind wir der Meinung, dass es jetzt an der Zeit ist sich zu organisieren, in Bündnissen aktiv zu werden und den Rechten auch auf der Straße entgegenzutreten. Rechte Terroranschläge werden immer häufiger und keiner dieser vermeintlichen „Einzeltäter“ wäre wohl ohne die mediale Hetze der AfD und Springer-Medien wirklich mit seinen Plänen zur Tat geschritten. Für uns ist es wichtig diese Hetzer somit auch direkt anzugehen und auch zu sagen, dass eine Menschenkette allein leider niemals die gesellschaftlichen Zustände ändern wird. Nachdem die Vernastalter die Menschenkette beendeten verteilten wir noch Flyer in denen wir erklärten woher diese Rechtsentwicklung aus unseren Augen kommt und was es jetzt zu tun gilt. Auch hängten wir Plakate mit den Namen der Opfern auf, um den Wünschen der betroffenen Familien innerhalb der Kampagne #SayTheirNames nachzukommen. Wir boten den rund 300 Anwesenden auf dem Martkplatz an mit uns gemeinsam im Anschluss direkt aktiv zu werden und nach Pforzheim zu fahren um die dortige Fackelmahnwache der Nazis zu stören oder am 25. April mit uns zum Bundesparteitag der AfD zu kommen um dort die Rechten zu stoppen.

Ob rechter Terror oder AfD, Schluss mit dem Rechtsruck in der BRD!