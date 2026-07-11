Besuch bei KI Datencenter in München

Vor Kurzem haben wir dem neuen KI Rechencenter der Telekom in München einen Besuch abgestattet. Dabei wurde plakatiert, Parolen gesprüht und Pyrotechnik gezündet. KI ist in aller Munde, und während in den USA ganze Städte zugunsten von Datencentern geräumt werden, will man auch hier in Europa ein Stück vom Kuchen haben. Ein Beispiel dafür ist etwa das neue Rechencenter der Telekom am Tucherpark, direkt am englischen Garten.

Dabei ist klar, dass AI-slop, KI gesteuerte Waffen oder KI Chatbots unser Leben nicht verbessern werden, im Gegenteil, sie bedrohen unseren Planeten, unsere zwischenmenschlichen Beziehungen und unser Leben. KI und Krieg gehen Hand in Hand – das neue Telekom Datencenter in München wird unter anderem von der Drohnenfirma Quantum Systems mit Sitz in Gilching genutzt. Diese Firma produziert vor allem Überwachungsdrohnen für die Anwendung in Kriegsgebieten. In der Ukraine werden sie derzeit bereits in großer Zahl eingesetzt und auch die Bundeswehr zählt bereits zu den Kunden. Was sich auf der Webseite als moderne, spannende Technologie präsentiert ist in der Realität einfach eine weitere grauenerregende Tötungsmethode. Was Drohnenkrieg bedeutet, können wir schon jetzt im nahen Osten als auch in der Ukraine mitverfolgen und müssen erkennen, dass hier keine „sauberere“ Art des Krieges erfunden wurde – weiterhin bezahlen unzählige mit ihrem Leben, damit Kapitalinteressen gesichert werden.

In München und Umland herrscht die höchste Dichte von KI und Rüstungsunternehmen in Deutschland. Neben Quantum Systems in Gilching sitzen hier auch Palantir, Helsing oder ARX Robotics. Und kürzlich kündigte die Telekom an, die Kapazitäten des Datencenters zu verdoppeln. Wir rufen dazu auf, sich der Militarisierung und der Entwicklung von KI gesteuerter Kriegstechnologie entgegenzustellen! Krieg dem Krieg, überall!

Ein Video zur Aktion ist unter diesem Link verfügbar: https://www.swisstransfer.com/d/3009f5ec-2d6a-4055-be8d-0bd55c0c7859