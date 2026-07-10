Support Call for the Action Days: 10-12 July in Berlin (de+eng)

Against the Start of Weapons Production in Berlin

This summer, Rheinmetall AG plans to begin weapons production in Berlin-Wedding. For the first time since the Second World War, weapons are to be manufactured again inside the city. This is not just another factory opening. It is part of a broader process of militarization that reaches into our neighborhoods, our workplaces and our everyday lives.

While billions are invested in rearmament and war production, people face rising living costs, cuts to social services and an increasing pressure to accept militarization as inevitable. We reject this logic. We refuse the normalization of an economy built on war and corpses.

Wedding is a working class neighborhood with migration background, where many people have experienced the consequences of war, displacement and exploitation. We won't let Wedding - and any other neighborhood - become a place where weapons are produced for capitalist profits around the world.

We stand with everyone resisting the transformation of our city into a center of the arms industry.

The struggle against the Rheinmetall factory is about defending our neighborhoods and lives from militarization, refusing the expansion of the war machine and resisting domination and exploitation within the capitalist peace.

From 10 to 12 July, people from Berlin and beyond will come together for days of actions, workshops, discussions and protest.

Join the action tents at Volkspark Humboldthain, and take the streets inside the antifa block on Saturday, 11 July starting at 14:00 from S+U Gesundbrunnen.

More info and actions here:

keinewaffenproduktionberlin.noblogs.org/aktionstage

kontrapolis.info/18223/

Neither with their war nor with their peace.

Join the Action Days.

Collective Under Construction

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[German]

Aufruf zu den Aktionstagen: 10.–12. Juli in Berlin

Gegen den Beginn der Waffenproduktion in Berlin

Diesen Sommer plant die Rheinmetall AG, die Waffenproduktion in Berlin-Wedding aufzunehmen. Zum ersten Mal seit dem Zweiten Weltkrieg sollen wieder Waffen innerhalb der Stadt produziert werden. Doch das ist nicht einfach nur die Eröffnung einer weiteren Fabrik. Es ist Teil eines umfassenderen Prozesses der Militarisierung, der bis in unsere Nachbarschaften, unsere Arbeitsplätze und unseren Alltag reicht.

Während Milliarden in Aufrüstung und Kriegsproduktion investiert werden, sind die Menschen mit steigenden Lebenshaltungskosten, Kürzungen im Sozialbereich und wachsendem Druck konfrontiert, Militarisierung als unausweichlich hinzunehmen. Wir lehnen diese Logik ab. Wir verweigern uns der Normalisierung einer Wirtschaft, die auf Krieg und Leichen aufgebaut ist.

Wedding ist ein Arbeiter*innenviertel mit einer von Migration geprägten Bevölkerung, in dem viele Menschen selbst Erfahrung mit den Folgen von Krieg, Vertreibung und Ausbeutung haben. Wir werden nicht zulassen, dass Wedding oder irgendein anderes Viertel zu einem Ort wird, an dem Waffen für kapitalistische Profite in aller Welt produziert werden.

Wir stehen an der Seite all jener, die sich gegen die Trasnformation unserer Stadt in ein Zentrum der Rüstungsindustrie wehren.

Der Kampf gegen die Rheinmetall-Fabrik bedeutet, unsere Nachbarschaften und unser Leben gegen die Militarisierung zu verteidigen, und die Ausweitung der Kriegsmaschinerie zu verweigern und Herrschaft sowie Ausbeutung im kapitalistischen Frieden zu bekämpfen.

Vom 10. bis 12. Juli kommen Menschen aus Berlin und anderen Orten zu Aktionstagen mit Workshops, Diskussionen und Protesten zusammen.

Kommt zu den Aktionszelten im Volkspark Humboldthain. Auf die Straße am Samstag, den 11. Juli, im Antifablock der Demo! Start 14:00 am S+U Bahnhof Gesundbrunnen.

Weitere Informationen und das Aktionsprogramm findet ihr hier:

keinewaffenproduktionberlin.noblogs.org/aktionstage



kontrapolis.info/18223/

Weder mit ihrem Krieg noch mit ihrem Frieden.

Kommt zu den Aktionstagen.

Collective Under Construction