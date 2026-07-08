[HAL] Antifa bleiben! - Aufruf Vorabenddemo am 05.09. zur Landtagswahl LSA
von: anonym am: 08.07.2026 - 15:57
In knapp 2 Monaten steht in Sachsen-Anhalt der Wahltag an.
Gemeinsam mit anderen Gruppen aus Halle und Sachsen-Anhalt rufen wir für den 05.
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In knapp 2 Monaten steht in Sachsen-Anhalt der Wahltag an.
Die aktuellen Prognosen zur Landtagswahl zeigen relativ klar, dass die Realität einer AfD-Regierung als Ergebnis durchaus ernstzunehmen ist.
Gemeinsam mit anderen Gruppen aus Halle und Sachsen-Anhalt rufen wir für den 05.
September, den Tag vor der Landtagswahl, dazu auf, unter dem Motto "ANTIFA BLEIBEN" spürbar zu machen, dass diese Wahl keine Abwesenheit antifaschistischer Kräfte repräsentiert.
Weitere Infos und der vollständige Aufuf folgen!!
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