[HAL] Antifa bleiben! - Aufruf Vorabenddemo am 05.09. zur Landtagswahl LSA

Gemeinsam mit anderen Gruppen aus Halle und Sachsen-Anhalt rufen wir für den 05.

September, den Tag vor der Landtagswahl, dazu auf, unter dem Motto "ANTIFA BLEIBEN" spürbar zu machen, dass diese Wahl keine Abwesenheit antifaschistischer Kräfte repräsentiert.

Weitere Infos und der vollständige Aufuf folgen!!