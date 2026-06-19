Innnenminister:innen blasen zur Jagd auf indymedia und „Linksextremist:innen“
Nachdem vor einigen Jahren das Bundesinnenministerium schon die Internetseite „linksunten“ verboten und deren angeblichen Betreiber:innen mit massiver Repression überzogen hatte, wird nun die linke Plattform indymedia ins Visier genommen. Zudem sind Reisebeschränkungen für „Linksextreme“ angedacht.
Die Verbotspläne
In ihrer jüngsten Innenminister:innen-Konferenz (IMK) vom vom 17. bis 19.06.26 in Hamburg fassten die Minister:innen zahlreiche Beschlüsse, darunter TOP 34 und TOP 35.
Unter TOP 34 wird gefordert, dass das Bundesministerium des Inneren „alle rechtlichen Möglichkeiten für ein vollständiges Verbot des linksextremistischen Portals „indymedia.org“ prüft) und sich innerhalb der Bundesregierung für ein solches“ einsetzen möge, um fortzufahren; „das Straf- und Gefahrenabwehrrecht (biete) bereits zum gegenwärtigen Zeitpunkt die Rechtsgrundlagen für ein entschiedenes Vorgehen gegen das Portal „indymedia.org“, insbesondere durch Beschlagnahmen der Webseiten, Löschungsaufforderungen gegenüber den Hosting-Providern sowie den Erlass von Netzsperren.“ es sei deshalb an der Zeit „von diesen Möglichkeiten (..) in der Vollzugspraxis konsequenter Gebrauch zu machen“.
Ferner seien „die gegenwärtig vorhandenen Rechtsgrundlagen zur Beschränkung der
Freizügigkeit gewaltbereiter (Links-)Extremisten zu nutzen und die Schaffung weiterer
Möglichkeiten zur Freizügigkeitsbeschränkung zu prüfen“, sprich es soll zur „Bekämpfung grenzüberschreitend agierender linksextremistischer Netzwerke“ die Reisefreiheit noch weiter eingeschränkt werden.
Zudem „nimmt mit Sorge“ die IMK, unter TOP 35, „die zunehmende Anzahl an Straf- und Gewalttaten aus dem linksextremistischen Spektrum zur Kenntnis“ und fordert den „Informationsaustausch zwischen den Sicherheitsbehörden zu intensivieren“, um so die „Aufklärung oder Bekämpfung des gewaltbezogenen Linksextremismus, insbesondere zur Verhinderung und Verfolgung von Straftaten, zu erhöhen“.
Ausblick
Die Maßnahmen und Pläne der IMK reihen sich nahtlos in die europäischen und internationalen Entwicklungen der vergangenen Jahre ein. Ob es die „Antifa-Verbote“ in Ungarn oder den USA sind oder entsprechende Pläne des Schweizer Kantons Bern, von den immer weiter ausufernden Spitzeleinsätzen, Spitzelgesetzen oder Berufsverbote gegen linke Aktivist:innen ganz zu schweigen.
Dazu passt die sich weiter beschleunigende Faschisierung von Politik, Justiz und Gesellschaft in der Bundesrepublik, der „Muff von tausend Jahren“ macht mit Vehemenz klar, er war nie wirklich ausgetrieben worden.
Es steht zu vermuten, dass schon heute Menschen die in Verdacht stehen, als Moderator:innen bei indymedia aktiv zu sein, mit geheimdienstlichen Mitteln überwacht werden, um dann, im Falle eins Verbots, bundes- oder europaweit zuschlagen zu können.
Sich davon nicht einschüchtern zu lassen, darauf kommt es an!
Widerstand gegen den Prozess der Faschisierung leisten!
Solidarität mit allen die indymedia möglich machen!
Solidarität mit indymedia!
Ergänzungen
SA-ähnliche Schlägertruppe der Werte-Demokraten gegen AfD
Mit Steuergeld finanzierte gemeinnützige linksextremistische Vandalen-Schlägertruppe Antifa, aufgehetzt von geistigen Brandstiftern vom Internetportal Indymedia, kämpft gegen eine erfolgreiche an der Wahlurne unbesiegbare Alternative für Deutschland.
Voraussichtlicher Zeitpunkt der freiwilligen Machtübergabe an die recht populäre AfD. Die linksgrünen Werte-Demokraten werden die Macht an die recht populäre AfD erst dann freiwillig übergeben, wenn Deutschland ganz am Boden liegt, wenn sie wirtschaftlich nicht mehr weiter wissen, wenn man für die Zinszahlungen neue "Sondervermögen" einrichten muß, wenn gie vorletzte Firma nach Polen oder Rumänien umgezogen ist, wenn die letzte Firma ihre Tore für immer Schließt, wenn das letzte Krankenhaus geschlossen wird, wenn es Strom nur noch ab und zu bei viel Sonne und starkem Wind gibt, wenn enttäusche und obdachlose Schutzsuchende aus Deutschland fliehen um anderswo Asyl zu beantragen.
Demokratie bedeutet eben auch, Wahlergebnisse zu akzeptieren, die einem nicht gefallen. Es ist symptomatisch für eine Generation von Aktivisten, die jeden politischen Gegenwind als existenzielle Bedrohung empfinden und jeden demokratischen Rechtsruck als Vorboten des Faschismus deuten. Es ist ein Muster, das man in ganz Europa beobachten kann: Sobald Bürger konservative Parteien wählen, sobald Gesellschaften sich auf Sicherheit, Ordnung und traditionelle Werte besinnen, wird reflexartig die Faschismus-Keule geschwungen. Dieses inflationäre Verwenden eines der schwersten politischen Vorwürfe überhaupt entwertet nicht nur den Begriff selbst, sondern verhöhnt auch die tatsächlichen Opfer faschistischer Regime.
AfD sollte im Bundestag vom Bundesfinanzminister eine vollständige Liste verlangen was, wer und wo im Ausland finanziell unterstützt wird. Man muß den großzügigen freigebigen Scheckbuch-Diplomaten auf die Finger schauen. Es macht den Scheckbuch-Diplomaten offensichtlich riesigen Spaß fremdes Geld zu verschenken, wie wenn man Tiere aus der ausgestreckten Hand füttert. Es kann nicht sein, dass die Menschen immer neue und höhere Steuern, Gebühren und Sozialabgaben bezahlen müssen und der Staat sich trotzdem immer mehr und immer schneller verschuldet, versteckt in Schattenhaushalten und "Sondervermögen", mit Handelssalden und mit nicht rückzahlbaren "Krediten" an die Ukraine. Wenn die recht populäre AfD irgendwann an die Macht kommt, dann wir sie ein total überschuldetes, verarmtes Land ohne Industrie übernehmen dürfen, ein Asylanten-Pleite-Land. Scheckbuch-Diplomatie, Aufrüstung mit Kriegsanleihen und Kriegswirtschaft sofort beenden, ein energiearmes, rohstoffarmes und überschuldetes Land mit sterbender Industrie kann sich diesen Luxus nicht leisten.
Keine weitere endlose Milliarden Steuergeld ohne eine Jahresabrechnung in der korrupten Ukraine versenken. Ohne Jahresabrechnung der Ausgaben ist es eine Einladung zur Veruntreuung. Schwer verdientes Steuergeld soll im Land der Steuerzahler bleiben, wo es überall dringend gebraucht wird. Scheckbuch-Diplomatie sofort beenden. Kein schwerverdientes Steuergeld im Ausland verschenken. Endlose Steuergeld-Verschwendung in der korrupten Ukraine beenden. Lieber deutsche unterfinanzierte Krankenhäuser vor Schließung retten, marode Infrastruktur sanieren, Verschuldung der Kommunen abbauen, Alterarmut verhindern, Brücken sanieren, Wohnungsnot beseitigen, Sozialnetz erhalten, unterfinanzierte marode Krankenversicherung retten, überschuldete Pflegeversicherung retten, Rentenversicherung stützen, Natur und Klima retten. Keine Neuverschuldung, keine weiteren "Sondervermögen", Kriegswirtschaft beenden, nur zivile Güter produzieren. Selbstschädigende Sanktionen beenden, billige Energie wie früher importieren, Industriestandort retten solange es noch etwas zum Retten gibt. Massenarbeitslosigkeit verhindern. Schutzsuchende aus dem Dauerurlaub holen und in der Parkpflege, Stadtsäuberung, als Erntehelfer in der Landwirtschaft, in der Müllentsorgung und Müllsortierung einsetzen, bei Weigerung das Bürgergeld langsam bis auf Null kürzen.Die
SA-ähnliche Schlägertruppe der Werte-Demokraten gegen AfD
Mit Steuergeld finanzierte gemeinnützige linksextremistische Vandalen-Schlägertruppe Antifa, aufgehetzt von geistigen Brandstiftern vom Internetportal Indymedia, kämpft gegen eine erfolgreiche an der Wahlurne unbesiegbare Alternative für Deutschland.
Voraussichtlicher Zeitpunkt der freiwilligen Machtübergabe an die recht populäre AfD. Die linksgrünen Werte-Demokraten werden die Macht an die recht populäre AfD erst dann freiwillig übergeben, wenn Deutschland ganz am Boden liegt, wenn sie wirtschaftlich nicht mehr weiter wissen, wenn man für die Zinszahlungen neue "Sondervermögen" einrichten muß, wenn gie vorletzte Firma nach Polen oder Rumänien umgezogen ist, wenn die letzte Firma ihre Tore für immer Schließt, wenn das letzte Krankenhaus geschlossen wird, wenn es Strom nur noch ab und zu bei viel Sonne und starkem Wind gibt, wenn enttäusche und obdachlose Schutzsuchende aus Deutschland fliehen um anderswo Asyl zu beantragen.
Demokratie bedeutet eben auch, Wahlergebnisse zu akzeptieren, die einem nicht gefallen. Es ist symptomatisch für eine Generation von Aktivisten, die jeden politischen Gegenwind als existenzielle Bedrohung empfinden und jeden demokratischen Rechtsruck als Vorboten des Faschismus deuten. Es ist ein Muster, das man in ganz Europa beobachten kann: Sobald Bürger konservative Parteien wählen, sobald Gesellschaften sich auf Sicherheit, Ordnung und traditionelle Werte besinnen, wird reflexartig die Faschismus-Keule geschwungen. Dieses inflationäre Verwenden eines der schwersten politischen Vorwürfe überhaupt entwertet nicht nur den Begriff selbst, sondern verhöhnt auch die tatsächlichen Opfer faschistischer Regime.
AfD sollte im Bundestag vom Bundesfinanzminister eine vollständige Liste verlangen was, wer und wo im Ausland finanziell unterstützt wird. Man muß den großzügigen freigebigen Scheckbuch-Diplomaten auf die Finger schauen. Es macht den Scheckbuch-Diplomaten offensichtlich riesigen Spaß fremdes Geld zu verschenken, wie wenn man Tiere aus der ausgestreckten Hand füttert. Es kann nicht sein, dass die Menschen immer neue und höhere Steuern, Gebühren und Sozialabgaben bezahlen müssen und der Staat sich trotzdem immer mehr und immer schneller verschuldet, versteckt in Schattenhaushalten und "Sondervermögen", mit Handelssalden und mit nicht rückzahlbaren "Krediten" an die Ukraine. Wenn die recht populäre AfD irgendwann an die Macht kommt, dann wir sie ein total überschuldetes, verarmtes Land ohne Industrie übernehmen dürfen, ein Asylanten-Pleite-Land. Scheckbuch-Diplomatie, Aufrüstung mit Kriegsanleihen und Kriegswirtschaft sofort beenden, ein energiearmes, rohstoffarmes und überschuldetes Land mit sterbender Industrie kann sich diesen Luxus nicht leisten.
Keine weitere endlose Milliarden Steuergeld ohne eine Jahresabrechnung in der korrupten Ukraine versenken. Ohne Jahresabrechnung der Ausgaben ist es eine Einladung zur Veruntreuung. Schwer verdientes Steuergeld soll im Land der Steuerzahler bleiben, wo es überall dringend gebraucht wird. Scheckbuch-Diplomatie sofort beenden. Kein schwerverdientes Steuergeld im Ausland verschenken. Endlose Steuergeld-Verschwendung in der korrupten Ukraine beenden. Lieber deutsche unterfinanzierte Krankenhäuser vor Schließung retten, marode Infrastruktur sanieren, Verschuldung der Kommunen abbauen, Alterarmut verhindern, Brücken sanieren, Wohnungsnot beseitigen, Sozialnetz erhalten, unterfinanzierte marode Krankenversicherung retten, überschuldete Pflegeversicherung retten, Rentenversicherung stützen, Natur und Klima retten. Keine Neuverschuldung, keine weiteren "Sondervermögen", Kriegswirtschaft beenden, nur zivile Güter produzieren. Selbstschädigende Sanktionen beenden, billige Energie wie früher importieren, Industriestandort retten solange es noch etwas zum Retten gibt. Massenarbeitslosigkeit verhindern. Schutzsuchende aus dem Dauerurlaub holen und in der Parkpflege, Stadtsäuberung, als Erntehelfer in der Landwirtschaft, in der Müllentsorgung und Müllsortierung einsetzen, bei Weigerung das Bürgergeld langsam bis auf Null kürzen.Die