[VS] Gesundheit statt Krieg und Militär im Innern - weg mit der Bundeswehrwerbung

Angesichts der Ausbreitung des Coronavirus werden derzeit die Folgen eines zusammengesparten, privatisierten und auf Profite ausgerichteten Gesundheitssystem sichtbar. Aus der bürgerlichen Politik ertönt in dieser Situation der Ruf nach Unterstützung durch die Bundeswehr. Amtshilfe leistete die Truppe dann auch prombt und verteilte Suppe und Heißgetränke an die Menschen welche an der deutsch-polnischen Grenze stundenlang auf der Autobahn im Stau stehen mussten. Mittlerweile wird jedoch der Einsatz von Soldaten zur Unterstützung der Polizei debattiert. Vom samarietrhaften Dienst an der Suppenkelle zum Überwachen von Ausgangsbeschränken und Kontaktverboten, ist es also nicht weit.

Während im Gesundheistsystem und in allen Bereichen der sozialen Sicherung gespart und zusammengekürzt wird, steigen die Ausgaben für die Bundeswehr stetig an. Wären die Milliarden welche die Herrschenden in die militärische Aufrüstung Deutschlands stecken dazu genutzt worden in das Gesundheitssystem zu investieren, würde die Situation heute, nicht nur hier, anders aussehen.

Kapitalismus tötet!