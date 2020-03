Denken, handeln, planen

Reflektieren

Nichts ist schwieriger als in einer Stresssituation, in der unser Leben oder das unserer Lieben in Gefahr sein kann und in der der Staat die Schlinge zu zieht um uns an Ort und Stelle zu halten, ruhig zu denken. Es ist jedoch etwas, das wir wissen müssen, wenn wir eines Tages herrschaftsfrei auf der Welt leben möchten. Daher müssen wir, jede*r auf seine Art und Weise, in der Lage sein, die Risiken der gegenwärtigen und zukünftigen (wirtschaftlichen und sozialen) Situation sowie die Verbindungen zwischen ihnen nicht zu vernachlässigen, ohne jedoch in Panik und in Angst zu verfallen. Wir müssen wissen, wie wir mit dem Stress umgehen, dem wir alle ausgesetzt sind, und wissen, wie wir die Informationen aufnehmen, die für eine angemessene Reaktion notwendig sind.

Aus heutiger Sicht sind wir daher dabei, den Angehörigen der Gesundheitsberufe zuzuhören, welche Vorsichtsmaßnahmen zu treffen sind und welche Verhaltensweisen anzuwenden sind. Obwohl dies aufgrund der Unterwerfung unter eine bestimmte soziale Einrichtung politisch verurteilbar sein mag, verfügen wir nicht über die Mittel, um auf das Wissen zuzugreifen, das jeder Einzelne benötigt, um frei zu handeln. Diese Situation stellt unser Verhältnis zur Autorität in Frage. Und insbesondere das, was in der Vergangenheit als "legitim" bezeichnet wurde. Das der Person, die über die Person Bescheid weiß, die es nicht weiß. Obwohl der Begriff "legitim" für mich kritikwürdig ist, bleibt die Frage: "Wie können wir jedem Einzelnen erlauben, frei in der Gesellschaft zu handeln, obwohl wir nie alles über unsere eigene Situation wissen können?"

Die Antwort wird in den Institutionen der Gegenmacht zu finden sein, die wir einrichten werden. Aber solange diese Frage innerhalb des revolutionären Milieus nicht weiter fortgeschritten ist, können wir uns nur auf einen bestimmten sozialen Körper verlassen, nämlich Pflegekräfte und andere Angehörige der Gesundheitsberufe. Diese Frage wird zwei Probleme erläutern. Das Individuum, das es jedem Individuum ermöglichen soll, sich in einer Situation nicht hilflos zu fühlen. Desweiteren das Kollektiv, das in großem Umfang außerhalb des Staates handeln soll, auch wenn ein Teil unseres Handelns das ist, was der Staat verlangt. Welche Mittel sollten eingesetzt werden um Ruhe zu bewahren und die so wenig wie möglich durch den staatlichen Diskurs beeinflusst und daher autoritär sind?

Akt

Sobald der emotionale Auftrieb und die Reflexion vorbei sind, muss jede*r handeln. Nach unserer Ethik kann uns nur die Individualität erlauben, frei zu handeln. In der gegenwärtigen Zeit haben wir das Glück, nicht die Ersten zu sein, die sich dem Problem stellen. Wir können uns von dem inspirieren lassen, was bereits in anderen Ländern umgesetzt wurde. Momentan scheinen drei Achsen identifiziert worden zu sein:

- Solidarität: Organisation direkter Solidaritätsnetzwerke für isolierte Menschen, Verteilung von Nahrungsmitteln, Hilfe für Menschen, die kein Französisch sprechen oder am isoliertesten sind, um sich fortzubewegen, Hilfe für Betreuer*innen bei der Kinderbetreuung und starke Aufmerksamkeit auf die Richtigkeit der bereitgestellten Informationen entweder per Internet oder IRL

- Prävention: Durch den Kampf und derzeit den Streik und das Rückzugsrecht wird die Regierung gezwungen jede*n, die*der möglicherweise kontaminiert ist, zu schützen und zu entschädigen, damit das Leben der Arbeiter*innen nicht unter einer durch das Kapital verursachten Krise leidet. Sei es mit Geldern vom Staat oder Unternehmen. Dies ist nicht unser Problem.

- Spaß: Damit diese seltsame Zeit für einige von uns kein Trauma ist, ist Spaß die beste Medizin.

Wir werden keine fertige Antwort auf die Epidemie und die Reaktion des Staates haben. Die Antworten müssen von uns entsprechend unserer lokalen Situation und ihrer Entwicklung gefunden werden. Die zu findenden Antworten sollten keine spezifischen Lösungen für Eindämmung und Epidemie sein, sondern in der gegenwärtigen globalen Dynamik, der liberalen Konterrevolution und den jüngsten Unruhen der Bevölkerung verankert sein und auf dem aufbauen, was geschaffen wurde und sie stärken.

Planen

Unser Handeln in diesen Zeiten wird die Situationen bestimmen, in denen wir uns später befinden werden. Dieser Ausnahmezustand ist kein äußerer Moment dessen, was vorher geschah oder was später geschehen wird, sondern eine Kontinuität. Es scheint mir, dass es zwei mögliche Szenarien gibt: Entweder wird der Staat gestärkt und es wird ihm gelingen zu glauben, dass sein Handeln ausreichend war, oder er wird geschwächt daraus hervorgehen, und es müssen Abrechnungen gemacht werden. Angesichts der sozialen Situation vor der Epidemie scheint es wichtig, dem Staat nicht zu vertrauen, um zu zeigen, dass es nicht legitim ist, unser Leben zu verwalten und so viele Menschen wie möglich zu entmächtigen. Krankenhäuser sind bereits mit dem in den sozialen Medien zitierten Satz führend: "Sie können sich auf uns verlassen, aber das Gegenteil muss noch bewiesen werden."

Die Proteste dürfen eindeutig nicht mehr bei Renten aufhören, sondern wir müssen ein soziales System entwickeln, das wir wollen und durchsetzen. Stellen wir Macron und seine Vorgänger vor ihre Verantwortung, die Situation geschaffen zu haben, die wir heute kennen. Durch die WHO, die es dem Virus ermöglichte, sich auf diese Weise zu entwickeln und ihre Unfähigkeit medizinische Versorgung bereitzustellen, durch die Zerstörung von Organisationen des öffentlichen Gesundheitswesens, was die Folgen nun viel schwerwiegender macht, als sie hätten sein müssen.

Der nächste Schritt wird darin bestehen, die soziale Zerstörung zu bewältigen, die die Folge der bereits eingetretenen Wirtschaftskrise sein wird. Wir konnten die vorherige Krise nicht bewältigen, Staaten, transnationale Organisationen und Unternehmen haben sie sogar genutzt, um noch mehr Räume und Sektoren zu privatisieren, obwohl das Problem vom privaten Sektor kam. Die Zukunft scheint immer noch sehr ungewiss zu sein, um sich Aktionen vorstellen zu können, aber Internationalismus wird sicherlich unsere beste Option sein, um dem privaten Raub und dem Rückzug der Gemeinschaft und der Nationalist*innen zu begegnen, die versuchen werden, in dieser schwierigen Situation Fuß zu fassen.

Dies ist die Übersetzung eines Beitrages, der am 20. März 2020 auf "Marseille Infos Autonomes" erschien.

Der Artikel ist unter der URL https://mars-infos.org/https-mars-infos-org-4905 abrufbar.