Broschüre zum PUA Neukölln-Komplex online

Die Broschüre zum Parlamentarischen Untersuchungsausschuss zum Neukölln-Komplex wurde von den Beobachter*innen des Parlamentarischen Untersuchungsausschuss „Neukölln-Komplex“ erstellt. Hieran haben sich beteiligt:

ASP – Agentur für soziale Perspektiven e.V. - https://aspberlin.de/

aze (andere Zustände ermöglichen) - https://aze.tem.li/

BASTA Britz - https://basta-britz.de/

Berliner Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes – Bund der Antifaschist*innen - https://berlin.vvn-bda.de/

Initiative für die Aufklärung des Mordes an Burak Bektaş - https://burak.site36.net/

NSU-Watch Berlin - https://www.nsu-watch.info/category/untersuchungsausschuesse/neukoelln-k...

Claudia von Gélieu u. Christian von Gélieu von Rudow empört sich - https://www.facebook.com/RudowEmpoertSich/ VVN-VdA Neukölln - https://vvn-vda.de/vvn-vda-neukoelln-startseite/