Coronavirus jenseits des Coronavirus: Schwellenwerte, Biopolitik und Notfälle

Zeitpunkt der Schwellenwerte: Das Coronavirus ist ein Symptom und ein Wendepunkt

Jeder Blick, jedes Gespräch, jede Angst und jede Debatte drehen sich um die globale Pandemie COVID-19. Aber wir müssen über mehr Dinge sprechen, die mit ihr artikuliert werden. Die Pandemie ist Teil eines historischen Prozesses des gegenwärtigen Kapitalismus: Wir stehen vor den Pandemien der neoliberalen Globalisierung, die seit den Jahrzehnten der 80-90er Jahre immer mehr zunehmen und Erfolg haben. COVID-19 ist nur eine weitere Pandemie einer bestimmten Liste, die in dem einen oder anderen Ausmaß nicht nur eine Bedrohung für die Menschheit, sondern auch eine Warnung darstellt. SARS-CoV im Jahr 2002, die so genannte "Vogelgrippe" (H5N1) im Jahr 2003, die Schweinegrippe (H1N1) im Jahr 2009, das Nahost-Atemwegssyndrom (MERS-CoV) im Jahr 2012, Ebola im Jahr 2013 oder Zyka (ZIKV) im Jahr 2015. Laut dem ehemaligen stellvertretenden Generaldirektor der WHO für Gesundheitssicherheit, Keiji Fukuda, haben wir bei der Vermeidung dieser Pandemien "das Gefühl, dass wir einer Kugel ausgewichen sind". Aber auch heute noch spielen wir mit unserem Glück.

Das Auftreten dieser Globalisierungspandemien hat jedoch nichts mit einer "Naturkatastrophe" oder einem "zufälligen Ereignis, das früher oder später passieren musste" zu tun. Vielmehr sind sie das Ergebnis des neoliberalen Voranschreitens der Kommerzialisierung des Lebens und der Besetzung neuer Grenzen des Ökosystems in den letzten Jahrzehnten: intensive und industrielle Landwirtschaft und Geflügel (das die Vogelgrippe verursachte), Handel mit wilden und exotischen Tieren (wie es in China vorkommt), Genmanipulation, Ausweitung des Raubtourismus, Abholzung, Missbrauch von Antibiotika, um nur einige Beispiele zu nennen. Faktoren wie diese wurden durch eine transnationale Form der Übertragung verstärkt, die unter anderem durch die Ausweitung der Verflechtungen der Mobilität von Menschen und Waren, das außerordentliche Wachstum der Städte und die Prekarität der öffentlichen Gesundheitssysteme ermöglicht wurde.

Diese systematische Degradierung und der räuberische Vormarsch des Kapitals in den letzten Jahrzehnten - an den Grenzen des Lebens, an den Grenzen des Planeten, aber auch an den Systemen und Institutionen der Sozialhilfe - hat nicht nur die Häufigkeit und die Merkmale solcher globaler Phänomene, sondern auch die Unhaltbarkeit des gegenwärtigen globalisierten Systems verschärft. Um ein anschauliches Beispiel zu nennen: Das Abschmelzen der alten Gletscher infolge des Klimawandels könnte 15.000 Jahre alte Viren freisetzen, die der Wissenschaft nicht bekannt sind und deren Letalität ebenfalls ignoriert wird.

Die besondere Zeit, in der die COVID-19-Pandemie entsteht, ist eine aufschlussreiche Zeit, die uns eine Reihe von Extremereignissen zeigt, die tatsächlich miteinander verkettet sind, wie die Brände im Amazonasgebiet, die Brände in Australien oder die Tatsache, dass 2019 das zweitwärmste Jahr seit Beginn der Aufzeichnungen war. Die Ökosysteme erreichen Schwellenwerte, in denen ein systemischer Prozess eröffnet wird, neue Eigenschaften entwickelt werden, plötzliche und beschleunigte Veränderungen entstehen, die die sozio-ökologische Dynamik, wie wir sie heute kennen, verändern werden. Die Jahre 2019-2020 zeigen uns dies viel deutlicher.

Und diese Schwellenwerte sind nicht nur ökologisch. Das gesamte System, das die wirtschaftliche, kulturelle, soziale und politische Dimension mit den Netzwerken und Geweben des ökologischen Lebens synthetisch artikuliert, wird von innen heraus erschüttert. Deshalb erscheint die COVID-19-Pandemie als grundlegender Auslöser für eine bevorstehende und sehr wahrscheinliche globale Wirtschaftsrezession, die historisch mit der Wirtschaftskrise 2008-2009 (die unsere jüngste Zeit geprägt hat), aber auch mit der seit den 70er Jahren des 20. Jahrhunderts entwickelten Systemkrise und sogar mit der Krise der modernen westlichen Zivilisation verbunden ist. Die Pandemie des neuen Coronavirus ist ein weiteres Symptom der Zivilisationskrise, die uns durchzieht.

Haben also COVID-19 und die von ihm ausgelöste Pandemie etwas Besonderes, etwas anderes als die früheren Globalisierungspandemien? Ja. Es stimmt, dass viel weniger darüber gesprochen wird, wie die Virushepatitis weltweit jährlich 1,3 Millionen Menschen tötet; eine ähnliche Zahl tritt bei Verkehrsunfällen (ja, das Auto tötet!) und Durchfallerkrankungen (die vor allem die ärmsten Schichten der Gesellschaft betreffen) auf, um dramatische Beispiele zu nennen. Aber wir sind mit einem anderen Rhythmus der Ansteckung konfrontiert, der "Viralität", die zwar grundsätzlich bestimmte Bereiche der Gesellschaft (wie die älteren Menschen) tötet, aber eigentlich nichts und niemanden außerhalb der Gesellschaft lässt. Sie filtert jeden Pfad, den der Mensch durchläuft. Sie integriert also alles in ihre Dynamik. Seine potentielle Massivität (und heute, mit fast 400.000 Infizierten, ist sie massiv) sättigt alles: sie sättigt die medizinischen Systeme und Institutionen, sättigt die Politik und die Medien, sättigt die Wahrnehmung von Bedrohung und Tod, sättigt die Mobilität und die soziale Interaktion und sättigt auch den Staat und die Macht.

Natürlich gibt es Klassen-, Geschlechts- und Rassenungleichheiten, die bestimmen, wer am meisten und zuerst unter dieser Pandemie leidet. Aber das geht über das hinaus, was das Macht- und Privilegien-System selbst kontrollieren kann; es lässt die Machtsimulationen offen. Es gibt niemanden mehr, der davon "von außen" sehen kann, so dass die Ebene, auf der uns dies herausfordert, die höchste ist. Paradoxerweise infiziert der Kapitalismus mit seiner räuberischen, extraktiven und kommodifizierenden Dynamik seine eigenen Handelswege, seine Märkte, seine Institutionen. Er macht die "notwendige" expansive Bewegung des Kapitals zunichte. Der Grad der Widersprüche ist also auch der höchste.

Anders als vor einem Jahrhundert, als die "Spanische Grippe" etwa 50 Millionen Menschen tötete, entsteht die aktuelle COVID-19-Pandemie in einem globalen System, das viel zerbrechlicher ist als zuvor, viel undurchführbarer. Wir sind verwundbarer denn je. Es scheint klar, dass eine Tür geöffnet wurde, die uns sagt, dass die Dinge nicht mehr so sein werden wie früher. Und dies scheint uns auch zu offenbaren, dass wir uns in gleicher Weise auf eine neue Führung und Organisation des Systems zubewegen. Also, Ende der Globalisierung?

Pandemie COVID-19: die Biopolitik des "Notstands" und ihre Paradoxien

Die durch die COVID-19-Pandemie verursachte maximale Sättigung hat unterschiedliche Reaktionen der Staaten hervorgerufen, die jeweils zu unterschiedlichen Ergebnissen geführt haben (denken wir an die Fälle China, Korea, Italien oder Spanien). Was sich unserer Meinung nach im Allgemeinen entwickelt, ist die fortschreitende Annahme strenger Quarantänemaßnahmen durch die Staaten weltweit, unterstützt durch eine Warnung von Experten und wissenschaftlichen Beratern, die uns sagen, dass das Virus einen großen Teil der Weltbevölkerung erreichen wird und dass das soziale Leben auf dem Planeten für viele Monate spürbar gestört wird.

Dies ebnet eindeutig den Weg für die Konsolidierung der Logik einer ausserordentlichen Situation, die es erlaubt, die Demokratie auszusetzen und die Grundlagen für die Normalisierung und den Fortbestand von Ausnahmeregelungen zu legen. Es handelt sich um eine Biopolitik in ihrer höchsten Ausprägung, der bereits Notstandsregelungen und neue Doktrinen der nationalen Sicherheit, Formen der Militarisierung der Gesellschaft und der Territorien vorausgegangen sind, die alle im Namen des "Kampfes gegen den Terrorismus", des Drogenhandels und der organisierten Kriminalität, der irregulären bewaffneten Gruppen, gegen den Überfluss an Migration und gegen den "Vandalismus" bei Protesten verallgemeinert wurden (erinnern Sie sich an das Verhältnis zwischen Protesten und Ausnahmezuständen in Lateinamerika im vergangenen Jahr). Und es sei hinzugefügt: Diese Logiken stehen auch im Einklang mit dem Aufstieg der extremen Rechte in verschiedenen Teilen der Welt, die, ausgehend von rassistischen und nationalistischen Positionen, die Situation auf "ausländische Infektionen", eine permissive Einwanderungspolitik und die Notwendigkeit autarker Wirtschaften zurückführen können (wieder ein weiterer Faktor, um sich von der Globalisierung zu verabschieden?)

Eiserne und drastische soziale Kontrollen im Falle Chinas, Taiwans, Japans, Koreas und später und in geringerem Maße auch Italiens und Spaniens haben sich in Dingen wie dem offiziellen Ausreiseverbot, der Erstellung von Berichten pro Person (Namen, Körpertemperaturen, Bewegungen und Reisen, Kontakte mit Menschen usw.) ausgedrückt. ) und dann in Form von "Big Data" verarbeitet werden; die Durchführung von Expresstests, die z.B. im Falle Koreas eine Nasenabschürfung bei einer "Einfahrt" beinhalteten, um festzustellen, ob die Person infiziert war; unter anderem Maßnahmen, die in Fällen wie dem chinesischen, den Einsatz der Armee einschlossen.

Aber gerade aufgrund dieser Dynamik der maximalen Sättigung der COVID-19-Pandemie ist ein erstes Paradoxon hervorzuheben: Der Erfolg, den China bei der Verhinderung der Ausbreitung der Pandemie hatte, hat Wege der Legitimation dieser hochintensiven Biopolitik eröffnet ("Schauen wir uns das chinesische Beispiel an!"). Die gesellschaftliche Enge, die durch die Möglichkeit eines Überlaufens der globalen Pandemie entsteht, kann eine Kontrollgesellschaft unter diesen Biosicherheitskriterien plausibel und lebensfähig machen. Wir könnten also nicht nur mit einem Szenario der politischen Zumutung, sondern auch mit der Zustimmung eines Teils der Gesellschaft konfrontiert werden. Aber welche Alternativen gibt es in diesem Pandemiekontext zu dieser Form der biopolitischen Steuerung?

Wenn die Entwicklung der Zivilisationskrise uns in diese Zeit der Schwellen, der Extremereignisse, des permanenten Notstands (erinnern Sie sich an den "Klima-Notstand") gebracht hat, steuern wir dann auf einen Kapitalismus zu, der als permanenter "Katastrophen-Kapitalismus" verwaltet wird? Wie könnte die Demokratie (oder ihre Möglichkeit) in einem solchen Regime funktionieren?

Es gibt ein zweites Paradox oder eine zweite Spannung, die es hervorzuheben gilt: Die Politik der strengen Quarantänemaßnahmen steht im absoluten Widerspruch zu dem Bedürfnis nach Mobilität und Dynamik, das die Märkte haben. Die soziale Einsperrung ist eine Notwendigkeit, aber gleichzeitig ist sie ein wirtschaftlicher Selbstmord des Kapitalismus. Die Regierungen der Welt befinden sich in dem Dilemma zwischen dem epidemiologischen und dem wirtschaftlichen Debakel. Und hier ist es erwähnenswert, was bis vor wenigen Tagen die Politik der britischen Regierung unter der Führung von Boris Johnson angesichts der COVID-19-Pandemie war: eine Art Bioliberalismus, "lasst es sein, lasst es sterben". Sir Patrick Vallance, der wissenschaftliche Berater des Regierungschefs, kündigte am 13. März für den Sender Sky News an, dass eine "Herdenimmunität" erreicht werden müsse, indem 60 % der britischen Bevölkerung COVID-19 einfangen, ohne die Mobilität und Aktivität stärker sozial zu beschränken. Dies würde bedeuten, dass etwa 40 Millionen Menschen es im Laufe der Zeit zumindest fangen sollten, um dieses Ziel zu erreichen, wobei die Regierung schätzt, dass mindestens 1% sterben würde (etwa 400.000 Menschen).

Diese abschreckende Politik unterstrich nachdrücklich, dass die Regierung Johnson zwischen Lebensrettung und BIP-Wachstum eigentlich das Letztere bevorzugt - und hat kürzlich gesagt, dass sie "alles" tun würde, um die Wirtschaft vor dem Coronavirus zu schützen. Vor allem aber zeigt sie eine instrumentelle Art und Weise, das Leben von Millionen von Menschen innerhalb der quantitativen Kategorie "Bevölkerung" darzustellen. Sowohl die eisernen Kontrollregime als auch diese Bioliberalismen teilen diese instrumentelle Vorstellung vom menschlichen Leben, in der sie in einer funktionalen Zahl ausgedrückt wird: 50.000; 500.000 oder 5.000.000 Menschen; 0,5; 5% oder 15%. Es hängt alles davon ab, was/wer nützlich ist oder nicht. Der Begriff "Bevölkerung" löscht Gesichter, persönliche Geschichten, Verschiedenheiten aus, um einfach eine operative Angelegenheit des Staates zu sein. Aber auf jeden Fall ist es bemerkenswert, dass die biopolitische Prämisse von Foucaultian, "leben zu machen, sterben zu lassen", jetzt im Rahmen einer Zeit extremer Ereignisse beibehalten wird. Für diesen Bioliberalismus offenbart sich eine sozio-darwinistische Logik der Aufgabe eines Teils der Gesellschaft (sicherlich des ältesten und kränksten Teils) bis zum Tod ("zu ihrem Schicksal").

Dies bringt uns zu einem dritten und letzten Paradoxon, das wir hervorheben möchten: Die staatliche Entscheidung darüber, wer eingesperrt wird, wer arbeitet, wer lebt und wer stirbt, steht in diesem Zeitalter der Schwellen in klarem Widerspruch zu den von unten ausgedrückten Lebensimpulsen. Wenn wir gesagt haben, dass die Gefangenschaft, die Quarantäne, eine Notwendigkeit ist, dann ist sie gleichzeitig auf Dauer sozial unhaltbar. Für die Milliarden von prekären Menschen in der Welt ist sie unmittelbar nicht machbar. Für andere stellt sie eine Lähmung der Sehnsüchte, der sozialen Behinderungen, der Unzufriedenheit, der Projekte dar. Eine Lähmung, die gerade dann eintritt, wenn Millionen Menschen auf der Welt aufgrund der Unruhen, die durch die Situation in ihren Ländern verursacht wurden, mobilisiert wurden (denken Sie an Chile, Irak, Libanon, Hongkong, Ecuador, Katalonien usw.). Welche Wege können diese sozialen Unzufriedenheiten beschreiten? Aber auch, was ist mit den anderen, die sich weigern, "Kollateralschäden" zu sein, den neuen Opferstatistiken dieser Biopolitik des "Notstands" (das könnten unsere Großeltern, die weisen Männer und Frauen, die Herren der Gemeinschaft sein; oder unsere Brüder oder Kollegen, die von der einen oder anderen Krankheit betroffen sind?

Lähmung und Gefangenschaft können die soziale Unzufriedenheit, die als Symptom des Niedergangs dieses vorherrschenden Systems entstanden ist und sich abzeichnet, kaum auflösen. Das ist den großen Verwaltern dieser Biopolitik des Notstands bekannt. Aus diesem Grund macht auch die Regierung Johnson einen Rückzieher bei ihrer Politik der "Herdenimmunität"; deshalb stellt der französische Präsident Emmanuel Macron, ein Neoliberaler, angesichts der Pandemie Wendungen in seiner Rede fest, dass die öffentliche Gesundheit ein kostbares Gut ist, das außerhalb der Gesetze des Marktes stehen muss; deshalb machen andere Regierungen einen Rückzieher bei der Politik des Sozialabbaus.

Die drei oben genannten Paradoxe sind eigentlich Teil eines größeren Paradoxons: nichts ist garantiert, niemand kann mehr die Kontrolle über die Situation garantieren. Das kapitalistische System schaudert in seiner eigenen Verfassung. Noch nie in seiner Geschichte hat der Kapitalismus so viele Risse gehabt wie heute.

Was wir tun?

Die soziale Enge der Quarantäne, aber auch die leeren oder halbverlassenen Straßen, die abgeschnittenen Märkte, die Einsperrung der Ärmsten in eine seltsam verlangsamte sozioökonomische Prekarität, ebnen uns den Weg zu anderen Zeitlichkeiten, anderen Rhythmen, anderen Geselligkeiten, anderen Wertschätzungen und Empfindlichkeiten. Eine Gelegenheit zur Entfaltung des Andersseins, zur Entfaltung dieser Logiken und Rhythmen, die sich von denen des kapitalistischen Systems unterscheiden, schien noch nie so nahe zu sein. Die Zentralität scheint angesichts der Herausforderungen, die dieses Paradoxon von Zusammenbruch und Chancen darstellt, angesichts dieses Kapitalismus, der sich entblößt, in einer Politik des Gemeingutes, der Fürsorge, der Reproduktion des Lebens zu liegen. Dieser Weg ist vor uns eröffnet worden, ohne notwendigerweise eine Erfolgsgarantie zu sein.

Aber außerhalb dieses besonderen Raums, im Raum der politischen Arena, herrschen weiterhin die Zeiten des Kapitals, der Pandemie, der Biopolitik des Notstands, des Klimawandels. Dies ist nach wie vor der kollektive Raum der Unzufriedenheit, der Kämpfe, der sozialen Forderungen, der Transformation. Wie kann man diese familiäre oder kommunitäre Zuflucht, diese "soziale Distanzierung" mit dem Bedürfnis nach Wiedervereinigung, nach Forderung an die Macht, nach Machtübernahme verbinden? Während wir uns um das Leben in diesem besonderen Raum kümmern, müssen wir weiterhin Dinge fordern, wie eine radikale Umverteilung des vorhandenen Reichtums, so dass er auf die universelle Hilfe im Bereich der öffentlichen Gesundheit ausgerichtet wird, die Aussetzung der Rückzahlung der Auslandsschulden durch die armen Länder des globalen Südens, die Aussetzung der Steuern an die Ärmsten und ihre Rückforderung aus den reichsten Sektoren; die Sozialisierung der wissenschaftlichen Kenntnisse, die Achtung der Natur und die Verhinderung des Fortschreitens der Kommerzialisierung und der letzten Grenzen des Lebens auf dem Planeten und vieles mehr.

Der globale Notstand muss in die Entstehung eines anderen Systems umgewandelt werden, das auf das Leben, auf die Menschen ausgerichtet ist. Wenn der systemische Zusammenbruch uns zu undenkbaren Szenarien führt, ist es notwendig, wie ein berühmtes Motto vom Mai 68 behauptet, realistisch zu sein und das Unmögliche zu fordern. Eine andere Welt, die sich davon unterscheidet, jetzt.

Originalartikel auf Spanisch: http://www.ecopoliticavenezuela.org/2020/03/19/el-coronavirus-mas-alla-del-coronavirus-umbrales-biopolitica-y-emergencias/

* Emiliano Terán Mantovani. Soziologe von der Zentraluniversität von Venezuela. Master in sozialer, wirtschaftlicher und ökologischer Nachhaltigkeit (Spezialisierung in ökologischer Ökonomie) und Doktorand in Umweltwissenschaften und -technologie der Autonomen Universität Barcelona. Er ist Teil der ständigen Arbeitsgruppe über Alternativen zur Entwicklung, die von der Rosa-Luxemburg-Stiftung organisiert wird. Mitglied des Observatoriums für politische Ökologie in Venezuela.

Weitere Bemerkung:

Das ist die Übersetzung eines Beitrages, der am 30. März 2020 auf Indymedia Venzuela erschien.

Der Artikel ist unter der URL https://indymedia-venezuela.contrapoder.org/spip.php?article1823 abrufbar.