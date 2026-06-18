Wir wissen: Unsere wahre Identität liegt nicht in einer Flagge, sondern in unserer Solidarität, in Freiheit und gegenseitiger Unterstützung.

Nationalistische Parolen, die spalten statt verbinden, dürfen keinen Raum gewinnen.

Der während der WM steigende Nationalismus ist kein Zufall. Medien, Politik und gesellschaftliche Kräfte befeuern diese Tendenz, um von dringenden Problemen wie sozialer Ungerechtigkeit, Ausbeutung, Rassismus und Sexismus abzulenken. Diese Formen der Diskriminierung sind Werkzeuge, die unsere Gemeinschaft schwächen und verhindern, dass wir eine freie und gerechte Gesellschaft aufbauen können.

Deshalb starten wir das „Flaggen Spiel“: Wir fordern Euch auf, alle Nationalflaggen aus Eurer Stadt zu entfernen! Die Gruppe, die bis zum 26.07.2026 die meisten Nationalflaggen eingesammelt hat, wird zum Gewinner des Spiels gekürt.

Lasst uns gemeinsam ein Zeichen setzen: Für Zusammenhalt statt Ausgrenzung! Viel Erfolg beim Flaggen Spiel!