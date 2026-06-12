[LE] +Miethaifahrzeug eingefärbt+

Noch etwas verschlafen, aber hungrig, schließen wir uns dem folgenden Aufruf an (https://de.indymedia.org/node/740365).

In einer der letzten Nächte spähten wir ein Fahrzeug aus. In der Merseburgerstraße sind wir fündig geworden. Unsere Beute war ein kleines Auto des Immobilienmanagements von Vonovia. Als wir uns der Bestie näherten, mussten wir leider feststellen, dass wir unsere Jagdutensilien vergessen hatten. Trotzdem entschlossen wir uns für einen Angriff und markierten es kurzfristig mit ausreichend Farbe. Die Bestie dürfte für ein paar Tage außer Gefecht gesetzt sein. Dennoch wird das angeschossene Reh sich zügig erholen und bald wieder einsatzfähig sein. Leider! Dieser kleine Ausflug hat in uns das Jagdfieber erweckt. Das nächste Mal werden wir vorbereitet sein.

Wir hoffen, dass sich das Jagdfieber auch bei euch entwickelt, denn das Revier ist groß und die Schonzeit für Vermieterschweine war lang genug.