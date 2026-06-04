Liveberichterstattung zu den antifaschistischen Protesten am 04. Juli in Erfurt

An diesem Wochenende will die AfD ihren Bundesparteitag abhalten. Gegen diesen protestiert ein breites Bündnis demokratischer Organisationen unter dem Namen Zusammenstehen und es wird auch wieder Aktionen von Widersetzen geben. Im Radioprogramm dazu könnt ihr auf dem Laufenden bleiben zu allem, was gerade vor Ort passiert und hört einordnende Analysen - es lohnt sich also das Radio einzuschalten bzw. auch für Menschen vor Ort ein Handradio mitzunehmen. Aktuelle Berichterstattung, vor Ort und von unten. Ein Newsticker der Berichterstattung findet ihr außerdem auf Mastodon unter https://freie-radios.org/@inforadio.

Die Sendung wird außerdem zu hören sein bei Radio Corax in Halle, dem Freien Radio Stuttgart und der Wüsten Welle in Tübingen.

Quelle: https://www.freie-radios.de/mitteilungen/14646-liveberichterstattung-zu-...