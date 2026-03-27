Aktion gegen Generation Deutschland in Fulda

Diese Nacht haben Aktivist*innen Banner vor dem Bürgerhaus in Johannesberg angebracht sowie Botschaften an die Nazis auf dem Boden angebracht. Die Botschaft ist klar: Wir stellen uns gegen den Hass und die Faschismusträume der neuen Hiterjugend die sich auch in Fulda gründen will.

Generation Deutschland ist weder in Fulda noch in Gießen oder anderswo willkommen. Wir werden uns überall entschlossen in den Weg stellen.

Unsere Vision der Zukunft ist ganz klar antifaschistisch, solidarisch und anarchistisch. Die AfD will Millionen von Menschen abschieben, auch migrantische Menschen in Fulda. Sie wollen Arbeiternehmer*innenrechte im Sinne von Superreichen streichen. Sie wollen, dass Frauen wieder zu Hause am Herd stehen. All das werden wir nicht zulassen!

Um das zu verhindern werden wir der AfD und ihrer Jugend, der sogenannten "Generation Deutschland", die Räume entziehen! Zu diesem Zweck haben wir auch die Schlösser des Bürgerhauses präpariert um ein Treffen zu erschweren. Und wir kommen wieder, diesen Samstag werden wir die Gründung blockieren und wir werden immer da sein wenn Faschisten sich treffen!

Wir rufen alle Menschen aus Fulda auf sich am Samstag den Protesten anzuschließen und der Generation Deutschland die Stadt nicht zu überlassen.

Ein paar Anarchist*innen