Liveberichterstattung zu den Widersetzen-Protest am 29. November

Einige Radiomachende aus den Freien Radios haben sich für eine Radioberichterstattung zusammengeschlossen und werden am Samstag, den 29. November von 7 bis 12 Uhr beim FSK in Hamburg auf der 93,0 Mhz und dem freien Radio Stuttgart auf der 99,2 Mhz und im Livestream auf fsk-hh.org zu den Protesten in Gießen live von den Protesten berichten. Am 29. und 30. November will die AfD in Gießen eine neue Jugendorganisation gründen. Gegen diese Neuformierung protestiert das Bündnis Widersetzen. Im Radioprogramm dazu könnt ihr auf dem Laufenden bleiben zu allem, was passiert im Kontext des Protestgeschehens. Aktuelle Berichterstattung, vor Ort und von unten. Ein Newsticker der Berichterstattung findet ihr außerdem auf Mastodon unter https://freie-radios.org/@inforadio.