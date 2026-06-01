Textsammlung: Kritik des (politischen) Antifaschismus

von: maulwurf xy am: 01.06.2026 - 21:46
Themen: 
Antifa
Indymedia
Kultur
Soziale Kämpfe
Regionen: 
Überall

Größere und breite Textsammlung um die Effektivität autonomer oder anarchistischer Gruppen zu stärken. 

Ich fand die Beiträge alle hiflreich, lesenswert und spannend.

Gerne ergänzen!

 

 

- Antifaschismus: Eine Formel der Verwirrung

https://panopticon.noblogs.org/post/2026/01/02/antifaschismus-eine-forme...

 

- Der Faschismus und die gesellschaftliche Normalität - Wie die Waldheim-Affäre die Antifa umdrehte

https://www.untergrund-blättle.ch/politik/oesterreich/die-waldheim-affaere-der-faschismus-und-die-gesellschaftliche-normalitaet-009584.html

 

- Eine kurze Anmerkung zu Militanz, Politik und Desertion

https://knack.news/11548

 

- Gegen die Auslöschung der anarchistischen Geschichte 1. Mai: Antifaschismus oder Anarchismus?

https://www.untergrund-blättle.ch/politik/theorie/1-mai-antifaschismus-oder-anarchismus-gegen-die-ausloeschung-der-anarchistischen-geschichte-009674.html

 

- Die Implosion der „Radikalen“ Linken

https://solidarrevolution.noblogs.org/files/2024/08/Die_Implosion_der_Ra...

 

- Die Folgen der Implosion der Radikalen Linken

https://www.untergrund-blättle.ch/politik/theorie/der-umgang-mit-konflikten-in-linken-strukturen-009685.html

 

- Corona: Das bizarre Bündnis zwischen Kapital und der Linken

https://nonkongress.noblogs.org/?p=281

 

- Gegen die Partei des Todes

https://bonustracks2.noblogs.org/post/2023/04/21/gegen-die-partei-des-to...

 

- Jenseits des politischen Antifaschismus

https://inferno.noblogs.org/post/2024/07/23/jenseits-des-politischen-ant...

 

- Gilles Dauvé - Wenn die Aufstände sterben

https://www.untergrund-blättle.ch/politik/wenn_die_aufstaende_sterben_gilles_dauve.html

 

- Alfredo M. Bonanno - Was können wir mit dem Antifaschismus tun?

 https://anarchistischebibliothek.org/library/alfredo-m-bonanno-was-konne...

siehe auch die Debatte hier ! :) https://linksunten.indymedia.org/node/100421/

 

-Galaxien des Antagonismus [mit PDF Bonus]

Besonders passend meiner Ansicht nach: Abschnitt: VON SPRÜNGEN UND ZEITSPRÜNGEN 
https://lotzerswelt.noblogs.org/post/2025/04/25/galaxien-des-antagonismu...

 

- Bergauf im Hamsterrad der Politik

https://knack.news/3385

 

- Textsammlung der Soligruppe für Gefangene

https://panopticon.noblogs.org/post/category/texte-2/kritik-am-antifasch...

 

 

 

 

 

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Ergänzungen

Von: Für die Vielfältigkeit der Aufbrüche am: 01.06. - 22:11

Das ist belehrendes, antikapitalistisches Hauptwiderspruchsdenken, wie es sonst von autoritären, roten Gruppen vertreten wird. Probiert es mal mit Solidarität, statt euch zur Avantgarde der Kämpfe zu erheben und Deutungshoheit anzustreben. 

Von: maulwurf xy am: 01.06. - 22:36
  • Wichtig ist: Theoriebeiträge immer zusammen mit anderen Menschen lesen.
  • Ein bis zwei Beiträge die Woche reichen völlig aus. Mehr ist oft mental zu stressig und führt eher zu Ermüdung.
  • Obige Beiträge sind nicht die Wahrheit. Die 'Wahrheit' gibt es nicht. Man braucht nicht mit jeder Formulierung oder Sichtweise d'accord sein. 

 

Von: maulwurf xy am: 01.06. - 23:05

Tatsächlich gebe ich dir Recht! Einige der Texte - nicht Alle! - haben leider eine Avantgarde-Denke.

Ich hab keinen der Texte geschrieben sondern sie nur verbreitet.

Aber eben nicht zur Belehrung, sondern nur zur Inspiration. 

 

 