Textsammlung: Kritik des (politischen) Antifaschismus

- Antifaschismus: Eine Formel der Verwirrung

https://panopticon.noblogs.org/post/2026/01/02/antifaschismus-eine-forme...

- Der Faschismus und die gesellschaftliche Normalität - Wie die Waldheim-Affäre die Antifa umdrehte

https://www.untergrund-blättle.ch/politik/oesterreich/die-waldheim-affaere-der-faschismus-und-die-gesellschaftliche-normalitaet-009584.html

- Eine kurze Anmerkung zu Militanz, Politik und Desertion

https://knack.news/11548

- Gegen die Auslöschung der anarchistischen Geschichte 1. Mai: Antifaschismus oder Anarchismus?

https://www.untergrund-blättle.ch/politik/theorie/1-mai-antifaschismus-oder-anarchismus-gegen-die-ausloeschung-der-anarchistischen-geschichte-009674.html

- Die Implosion der „Radikalen“ Linken

https://solidarrevolution.noblogs.org/files/2024/08/Die_Implosion_der_Ra...

- Die Folgen der Implosion der Radikalen Linken

https://www.untergrund-blättle.ch/politik/theorie/der-umgang-mit-konflikten-in-linken-strukturen-009685.html

- Corona: Das bizarre Bündnis zwischen Kapital und der Linken

https://nonkongress.noblogs.org/?p=281

- Gegen die Partei des Todes

https://bonustracks2.noblogs.org/post/2023/04/21/gegen-die-partei-des-to...

- Jenseits des politischen Antifaschismus

https://inferno.noblogs.org/post/2024/07/23/jenseits-des-politischen-ant...

- Gilles Dauvé - Wenn die Aufstände sterben

https://www.untergrund-blättle.ch/politik/wenn_die_aufstaende_sterben_gilles_dauve.html

- Alfredo M. Bonanno - Was können wir mit dem Antifaschismus tun?

https://anarchistischebibliothek.org/library/alfredo-m-bonanno-was-konne...



siehe auch die Debatte hier ! :) https://linksunten.indymedia.org/node/100421/

-Galaxien des Antagonismus [mit PDF Bonus]

Besonders passend meiner Ansicht nach: Abschnitt: VON SPRÜNGEN UND ZEITSPRÜNGEN

https://lotzerswelt.noblogs.org/post/2025/04/25/galaxien-des-antagonismu...

- Bergauf im Hamsterrad der Politik

https://knack.news/3385

- Textsammlung der Soligruppe für Gefangene

https://panopticon.noblogs.org/post/category/texte-2/kritik-am-antifasch...