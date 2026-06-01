Textsammlung: Kritik des (politischen) Antifaschismus
Größere und breite Textsammlung um die Effektivität autonomer oder anarchistischer Gruppen zu stärken.
Ich fand die Beiträge alle hiflreich, lesenswert und spannend.
Gerne ergänzen!
- Antifaschismus: Eine Formel der Verwirrung
https://panopticon.noblogs.org/post/2026/01/02/antifaschismus-eine-forme...
- Der Faschismus und die gesellschaftliche Normalität - Wie die Waldheim-Affäre die Antifa umdrehte
https://www.untergrund-blättle.ch/politik/oesterreich/die-waldheim-affaere-der-faschismus-und-die-gesellschaftliche-normalitaet-009584.html
- Eine kurze Anmerkung zu Militanz, Politik und Desertion
- Gegen die Auslöschung der anarchistischen Geschichte 1. Mai: Antifaschismus oder Anarchismus?
https://www.untergrund-blättle.ch/politik/theorie/1-mai-antifaschismus-oder-anarchismus-gegen-die-ausloeschung-der-anarchistischen-geschichte-009674.html
- Die Implosion der „Radikalen“ Linken
https://solidarrevolution.noblogs.org/files/2024/08/Die_Implosion_der_Ra...
- Die Folgen der Implosion der Radikalen Linken
https://www.untergrund-blättle.ch/politik/theorie/der-umgang-mit-konflikten-in-linken-strukturen-009685.html
- Corona: Das bizarre Bündnis zwischen Kapital und der Linken
https://nonkongress.noblogs.org/?p=281
- Gegen die Partei des Todes
https://bonustracks2.noblogs.org/post/2023/04/21/gegen-die-partei-des-to...
- Jenseits des politischen Antifaschismus
https://inferno.noblogs.org/post/2024/07/23/jenseits-des-politischen-ant...
- Gilles Dauvé - Wenn die Aufstände sterben
https://www.untergrund-blättle.ch/politik/wenn_die_aufstaende_sterben_gilles_dauve.html
- Alfredo M. Bonanno - Was können wir mit dem Antifaschismus tun?
https://anarchistischebibliothek.org/library/alfredo-m-bonanno-was-konne...
siehe auch die Debatte hier ! :) https://linksunten.indymedia.org/node/100421/
-Galaxien des Antagonismus [mit PDF Bonus]
Besonders passend meiner Ansicht nach: Abschnitt: VON SPRÜNGEN UND ZEITSPRÜNGEN
https://lotzerswelt.noblogs.org/post/2025/04/25/galaxien-des-antagonismu...
- Bergauf im Hamsterrad der Politik
- Textsammlung der Soligruppe für Gefangene
https://panopticon.noblogs.org/post/category/texte-2/kritik-am-antifasch...
Ergänzungen
Gegen reaktionäres Hauptwiderspruchsdenken
Das ist belehrendes, antikapitalistisches Hauptwiderspruchsdenken, wie es sonst von autoritären, roten Gruppen vertreten wird. Probiert es mal mit Solidarität, statt euch zur Avantgarde der Kämpfe zu erheben und Deutungshoheit anzustreben.
Drei Sachen
@ Für die Vielfältigkeit der Aufbrüche
Tatsächlich gebe ich dir Recht! Einige der Texte - nicht Alle! - haben leider eine Avantgarde-Denke.
Ich hab keinen der Texte geschrieben sondern sie nur verbreitet.
Aber eben nicht zur Belehrung, sondern nur zur Inspiration.