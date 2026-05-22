Alle guten Dinge sind 3 -Am 30.5 nach Annaberg!

Doch auch weitere Gründe, die Wir hier nicht erneut nennen wollen, aber auf welche Wir verweisen wollen (https://de.indymedia.org/node/328615 , https://de.indymedia.org/node/563546 ) drängen uns dazu zu agieren: Solange bis KALEB e. V. weder staatlich gefördert wird, noch anderweitig Einfluss auf unsere Gesellschaft nehmen kann!

Jedes Jahr sterben etwa 68.000 Menschen weltweit, weil sie keinen Zugang zu einem sicheren legalen Abbruch hatten (Quelle: https://de.indymedia.org/node/563546 ). Genau für dieses Leid setzt sich KALEB beim sogenannten „Marsch für das Leben“ ein- denn KALEB fordert ein pauschales Abbruchverbot. Eine Forderung die sich gegen das Leben und Überleben von allen schwangeren Menschen einsetzt. Denn alle die Schwanger werden können, können auch aus individuellen oder gesundheitlichen Gründen einen Abbbruch benötigen. Für diese menschenfeindlichen Überzeugungen geht KALEB e. V. nächste Woche am 30.5 zum „Marsch für das Leben“ in Annaberg auf die Straße.

Unser Aufruf: keine Ruhe den Fundis! Am 30.05 auf die Straße, gegen den „Marsch für das Leben“ für Selbstbestimmung!