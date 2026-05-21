(A-Radio) Buchvorstellung: Christoph Wimmer - Alles muss man selber machen
Das A-Radio Berlin präsentiert den Mitschnitt einer Lesung zum Buch "Alles muss man selber machen" von Christoph Wimmer.
Alle Downloads und Links findet ihr auf der Website des Anarchistischen Radios Berlin.
Im Februar 2026 stellte Christoph Wimmer im Syndikat in Berlin-Neukölln sein Buch "Alles muss man selber machen" vor. Als A-Radio Berlin konnten wir die Lesung dokumentieren. In dem Buch geht es um die Geschichte der Rätebewegungen von der Pariser Kommune bis nach Rojava. Das Buch fragt zudem, was wir von den Rätebewegungen vergangener und heutiger Tage lernen können, für eine selbstverwaltete und demokratische Gesellschaft, die nicht nur auf dem Papier steht, sondern im Alltag gelebt werden kann.
Länge: 1:10 h
All unsere monatlichen Podcasts auf einem Blick findet ihr übrigens hier. Den letzten Monatsrückblick zum Monat April hier.
Neben dem Podcast haben wir vor Kurzem auch andere Beiträge veröffentlicht:
* Eine Veranstaltungsdokumentation zur Verfolgung von Bettler*innen in Dortmund 1933
* Eine Vortragsdokumentation zu Sexarbeit und Migration
* Eine Vortragsdokumentation zu einer anarchistischen Perspektive auf Sexarbeit
* Ein Interview mit der Nothilfeorganisation Cadus
* Ein Jingle für die feministische Anti-Knast-Kundgebung vor der Frauen-JVA Chemnitz
Viel Spaß!
Euer A-Radio Berlin
ps.: Ihr findet uns übrigens auch bei Mastodon, wo ihr uns fleißig folgen könnt :-) (https://kolektiva.social/@aradio_berlin)
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Ergänzungen
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