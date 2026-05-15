Noch 300 Meilen nach Gaza - Kyriakos X in der Freedom Flotilla

Um den Internationalisten Kyriakos Xymitiris zu ehren, segelt das Boot Kyriakos X mit der Freedom Flotilla Coalition um Israels genozidale Blockade zu durchbrechen, die der zionistische Staat jahrzehntelang Gaza auferlegt hat. Auf Kyriakos Leben Bezug nehmend, welches er dem Kampf für Gerechtigkeit und die Unterdrücken gewidmet hat, steht das Boot in Solidarität mit dem Widerstand der Palästinenser*innen, die nie aufgehört haben, für das Ende der kolonialistischen Besatzung ihres Landes zu kämpfen.

Am 23. Oktober 2008 erreichten zwei kleine Fischerboote mit 44 Leuten Gaza. Es waren die ersten Boote innerhalb von 40 Jahren, die Gaza erreichten. Die Boote wurden von Zehntausenden Palästinenser*innenn in Empfang genommen. Die Bewegung, die später die Freedom Flotilla Coalition wurde, versprach damals, dass sie nie zu segeln aufhören würden bis Israels Belagerung zerschlagen wäre.

Ein damals in Gaza lebender junger Mensch, der Kyriakos X unterstützt, erinnert sich noch gut daran, wie diese zwei Boote die palästinensischen Menschen daran erinnerten, dass sie nicht alleine waren und dass weltweit Menschen für ihre Befreiung kämpften. Kyriakos X folgt nun dem damals gegebenen Versprechen: niemals zu segeln aufhören bis Palästina frei ist.

Seit 2009 eskaliert Israel die Angriffe auf die Flotillen durch Rammen, Kenterversuche, Verschleppungen, Tasern und andere Übergriffe. 2010 wurden 10 Menschen an Bord der Mavi Marmara ermordet. Seitdem wurde die Gewalt gegen die Flotilla Bewegung fortgesetzt.

So kam es kürzlich zum Angriff auf die Global Sumud Flotilla in der nähe von Kreta, 75 Kilometer vom Peloponnes und 1240 Kilometer von Palästina. Das Israelische Militär verschleppte ca. 175 Menschen, beging sexuelle und körperliche Übergriffe, Mißhandelte, zerstörte Flotilla Boote und Kidnappte Saif Abu Keshek und Thiago Avila, die auf von Israel besetztem Palästinensischem Gebeit inhaftiert wurden. Der Rest der Flotilla Teilnehmer*innen wurde an die griechischen Bullen übergeben, die übernahmen.

Kyriakos X ruft die Menschen an Land zur Mobilisierung auf – zum Kampf für die Befreiung Palästinas überall dort, wo es kollaborierende Unternehmen, Behörden, Medien und Regierungen gibt, die Israels Genozid unterstützen. Israel und dessen Alliierte müssen für ihre Gewalt gegen die Palästinensischen Menschen zur Verantwortung gezogen werden. Kyriakos X ruft die Menschen dazu auf, die Rüstungslieferungen zu unterbrechen: in Häfen, Fabriken, Büros und Regierungsbehörden.

Während die Freedom Flotilla Coalition und die Global Sumud Flotilla auf Gaza segeln, sind ca. 10.000 Plästinenser in Israelischen Gefängnissen eingesperrt, die meisten davon ohne Anklage oder Verfahren. Viele werden gefoltert, sexuell angegriffen (u.a. mit Hunden) und ermordet. Hunderte von ihnen sind Kinder. Unterdessen eskalieren Israelische Siedler und Soldaten überall in der West Bank die Gewalt – Palästinensischen Kinder werden in Schulen beschossen und ihre Häuser und das Land und Vieh werden gestohlen oder zerstört. Gleichzeitig erweitert Israel die „Gelbe Linie“ und die Bombardements der darin gefangenen Palästinenser geht weiter. Im Libanon findet der selbe genozidale Angriff statt.